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V pražské pivnici zabili v roce 1981 kuchaře kvůli pár lahvím vína. Pachatelé si odnesli i část jeho těla

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Ranní vloupání v pražské pivnici U Dvou koček skončilo smrtí kuchaře. Zloději si odnesli pár lahví vína a policii na místě činu čekal neobvyklý nález.
U Dvou koček

U Dvou koček

Zdroj: FOTO:ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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