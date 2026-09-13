Nejen Egypt a Turecko. V těchto oblíbených zemích nikdy nepijte vodu z kohoutku, není bezpečná

V Česku jsme zvyklí pít vodu z kohoutku a nijak zvlášť se nad tím nepozastavujeme. Někteří lidé nad ní dokonce ohrnují nos, protože jim údajně nechutná. Skutečnost je taková, že naše voda patří k absolutní světové špičce. O tom si mnohé jiné země mohou nechat jen zdát.
Kdo cestuje, ten moc dobře ví, jak se u nás máme dobře. Co takový Egypt? Tam si musíme při čištění zubů vyplachovat ústa vodou z PET lahve, dávat si pozor na to, abychom nespolkli vodu ve sprše a kdo nosí čočky, ten to má všechno ještě mnohonásobně těžší. Problémů si ale můžeme všímat i v Evropě. Třeba v řeckých Athénách je sice voda pitná a splňuje přísné limity, je ale silně chlorovaná a pro Čechy tak vůbec není chuťově dobrá.
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Kohoutková voda
není pitná v mnoha zemích světa a je jich více, než možná tušíte. Země, ve kterých se z kohoutku nenapijete
Asi každý ví, že kohoutková voda v Egyptě není pitná. Ne v každém případě je to tak zřejmé. Pitnou vodu nemají například ani v Číně – i když patří k nejbohatším a nejlidnatějším zemím, kohoutkovou vodu si musí
před konzumací převařovat. Je to daň, kterou země musela zaplatit za svůj rychlý růst. Lidé tak kupují hlavně balenou vodu, která je levná a dostupná všude.
K dalším zemím, které nemají to štěstí, aby se tam dala pít voda z kohoutku, patří Turecko. Jde o levnou zemi, kam lidé jezdí na odpočinkovou dovolenou do resortů, ale i za historií. Hlavní a další větší města sice jsou vybavena
moderními systémy úpravy vody, ale cestou do kohoutků se voda opět kontaminuje. Může obsahovat bakterie E.Coli nebo Salmonella a další. I když někde voda může být pitná, kvůli chloru není chuťově dobrá a nedoporučuje se ji pít. V Česku si můžete dát sklenici pitné vody bez toho, aniž byste se museli bát o své zdraví. I chuťově je velmi dobrá. Foto: Magnific
Vraťme se na chvíli ještě k Egyptu. Jde o zemi, která je kolébkou nejstarších civilizací světa, může se chlubit cennými památkami včetně posledního dochovaného divu starověkého světa. Vodu čerpá
z Nilu, řeky dlouhé 6400 kilometrů – poslouží ke splachování, mytí a úklidu, ale není bezpečná pro pití. Kdo se napije, toho s jistotou čekají velmi nepříjemné střevní potíže – platí to hlavně pro turisty, kteří nemají vytvořenou žádnou imunitu proti bakteriím obsaženým ve vodě.
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Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a evropských monitorovacích zpráv splňuje voda z českých veřejných vodovodů přísné limity zdravotní nezávadnosti z
více než 99 %. To je číslo, o kterém si plno zemí může nechat jen zdát.
Česko vykazuje téměř 100% soulad s evropskou směrnicí o pitné vodě a kvalitou vody se řadí mezi evropské špičky, mezi které patří Rakousko, Německo, Švýcarsko i skandinávské země. Takže až příště nebudete mít chuť na kohoutkovou vodu, vzpomeňte si, že máme jednu z nejkvalitnějších.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Islands.com, Vtei.cz, Seznamzpravy.cz