Mallorca už nechce tolik levných turistů. Ostrov se zaměřil na návštěvníky, kteří utratí výrazně víc

Oblíbený španělský ostrov se snaží změnit způsob, jakým o cestovním ruchu přemýšlí. Šéf turistické organizace Palmy Pedro Homar současný směr popsal principem kvalita místo množství. Cílem není přestat přijímat zahraniční návštěvníky, ale postupně snížit závislost na modelu levnějších pobytových balíčků, alkoholu a hlučných večírků, které jsou dlouhodobě spojovány především s některými britskými a německými letovisky. Ostrov chce více oslovovat lidi, kteří cestují za gastronomií, kulturou, přírodou nebo kvalitnějším ubytováním.
Stále významnější skupinou jsou proto turisté ze Spojených států. Podle údajů zveřejněných deníkem The Wall Street Journal utratili američtí návštěvníci ve Španělsku v červenci v průměru zhruba 410 dolarů denně. U Britů se částka pohybovala kolem 260 dolarů a u Němců přibližně kolem 240 dolarů. Počet Američanů přijíždějících na Mallorku měl navíc během první poloviny letošního roku vzrůst přibližně o 60 procent. Rozvoji tohoto trhu pomáhá také přímé letecké spojení mezi Newarkem a Palmou a nabídka dražších hotelů.
Turistů už nyní přijíždějí miliony
Mallorca přitom rozhodně netrpí nedostatkem návštěvníků. Ostrov s přibližně milionem obyvatel směřuje podle aktuálních odhadů k přibližně 14 milionům turistů za rok. Oficiální statistiky zároveň ukazují, jak silná je návštěvnost celých Baleárských ostrovů. Jen během července 2026 tam přijelo téměř 2,57 milionu zahraničních turistů, což z Baleár udělalo nejnavštěvovanější španělský region daného měsíce.
Výrazně rostou také peníze, které turisté na ostrovech nechávají. V červenci dosáhly jejich výdaje na Baleárských ostrovech přibližně 4,15 miliardy eur, meziročně tedy vzrostly o 8,3 procenta. Průměrná útrata na jednoho turistu činila 1 613 eur a průměrná denní útrata dosahovala 259 eur. Právě větší příjem bez dalšího výrazného zvyšování počtu návštěvníků je jedním z hlavních argumentů pro přechod k hodnotnějšímu cestovnímu ruchu.
Bohatší turisté ale přeplněnost sami nevyřeší
Změna klientely však neřeší hlavní problém, na který upozorňuje část místních obyvatel. Mallorca se v hlavní sezoně potýká s tlakem na bydlení, silnice, vodní zdroje i další veřejnou infrastrukturu. Pokud zůstane počet příjezdů podobně vysoký, výměna levnějšího návštěvníka za člověka, který utratí více peněz, sama o sobě přeplněnost ostrova neodstraní. Právě masový počet turistů patří v posledních letech mezi hlavní důvody protestů místních obyvatel.
Baleárské úřady proto současně pokračují v regulaci problémového turismu. Ve vybraných oblastech platí omezení prodeje a konzumace alkoholu, pravidla pro nabídky typu all inclusive i zákaz některých party lodí v blízkosti pobřeží. Hotely v dotčených oblastech například nemohou v rámci all inclusive během jednoho oběda či večeře podávat více než tři alkoholické nápoje na osobu. Mallorca tak nesází jen na bohatší klientelu, ale snaží se současně změnit pověst některých letovisek, která byla dlouhá léta spojována hlavně s levným alkoholem a nočními večírky.
wsj.com, ine.es, ine.es, illesbalears.travel