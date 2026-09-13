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Mallorca už nechce tolik levných turistů. Ostrov se zaměřil na návštěvníky, kteří utratí výrazně víc

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Mallorca patří k nejnavštěvovanějším místům Evropy, přesto chce svůj turistický model výrazně změnit. Místo masového party turismu se stále více zaměřuje na movitější návštěvníky, zejména ze Spojených států.
Mallorca chce méně Britů a Němců a více Američanů. Důvodem jsou peníze i přeplněný ostrov.

Mallorca chce méně Britů a Němců a více Američanů. Důvodem jsou peníze i přeplněný ostrov.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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