King brutálně ukončil Rosase. Na debut v UFC mu stačilo 36 sekund

Jeden úhyb pod úderem, nástup na tělo a okamžité zvednutí soupeře. King nepotřeboval dlouhé oťukávání ani postupnou přípravu strhu. Jakmile dostal Rosase do vzduchu, poslal ho tvrdě zády na podlahu klece a prakticky tím zápas rozhodl.
Rosas inkasoval tvrdý slam
Rosas po dopadu zůstal otřesený na zemi. King nezaváhal, přidal několik úderů a rozhodčí souboj ukončil už v čase 0:36 prvního kola. Oficiální výsledek je veden jako KO/TKO po slamu a následných úderech.
I think there should be a retirement age for MMA referees. Sean King nearly killed Rosas right before our eyes. pic.twitter.com/JsQQev53kC— The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 12, 2026
Pro Kinga šlo přitom o první zápas v UFC. Podle MMA Fighting přijal nabídku pouhých devět dní před turnajem. Místo opatrného debutu tak předvedl přesně ten typ ukončení, kterým si nováček dokáže říct o pozornost.
Samotný slam nebyl jen výsledkem síly. King nejprve správně přečetl Rosasův útok, dostal se pod něj a teprve potom využil pozici ke zvednutí. Rosas tak neměl dostatek prostoru upravit postavení těla ani dopad výrazněji zmírnit. Následné údery už byly jen rychlou tečkou.
King si řekl o pozornost
Jedna výhra při debutu samozřejmě ještě neříká, kam až může dvaadvacetiletý Američan v pérové váze dojít. Způsob, jakým ji získal, je však pro další vývoj jeho kariéry důležitý. King zůstal neporažený, zvýšil bilanci na 7-0 a pět profesionálních zápasů už ukončil před limitem.
UFC před zápasem uvádělo Kinga jako bojovníka s bilancí 6-0, zatímco Rosas nastupoval s rekordem 8-1. Oba byli v organizaci nováčky, takže nešlo o souboj se zavedeným členem divize. King si ale během 36 sekund vytvořil první výrazný moment, na kterém může UFC při jeho dalším zápase stavět.
Pro Rosase znamená porážka pokles na 8-2. Jeho debut skončil dřív, než vůbec dostal možnost ukázat větší část svého grapplingu. Před vstupem do UFC měl čtyři výhry na submisi a pět ukončení v prvním kole, tentokrát se však rychlého konce dočkal z opačné strany.
King naopak využil krátkou přípravu dokonale. Do UFC přišel bez porážky a po 36 sekundách odcházel nejen se sedmou profesionální výhrou, ale především s ukončením, které může výrazně ovlivnit, jakého soupeře dostane příště.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek