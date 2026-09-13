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Válečný letec Leo Hřebačka má v Kobylisích pamětní desku. Sloužil u RAF

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Na domě v Chaberské ulici v pražských Kobylisích nově připomíná pamětní deska život a válečné hrdinství plukovníka letectva Lea Hřebačky. Odhalení se uskutečnilo 116 let od jeho narození. Znáte jeho příběh?
Válečný letec Leo Hřebačka má v Kobylisích pamětní desku. Sloužil u RAF

Válečný letec Leo Hřebačka má v Kobylisích pamětní desku. Sloužil u RAF

Zdroj: MČ Praha 8
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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