Trenér Houštecký v kabině po zmaru v Lize mistrů: Nic se neděje bráško, není nám to souzený

Čtvrteční Eden ztichl způsobem, jaký si nikdo z dvaceti tisíc diváků nepřipouštěl. Danijel Šturm dvěma góly dostal Slavii do vedení, tým odehrál prakticky celý druhý poločas v deseti a přesto držel náskok. Pak přišlo nastavení, dva góly Lens a typ porážky, po které se kabiny buď rozpadají, nebo stmelí. Video zveřejněné den poté na
slavia.cz naznačuje, že v Edenu nastala ta druhá varianta. Co přesně zachytily kamery Slavia TV
Asistent trenéra Zdeněk Houštecký, který v realizačním týmu Slavie působí od roku 2018, se podle oficiálního klubového textu nejprve věnoval vyloučenému Mikuláši Konečnému. Právě jeho červená karta na začátku druhého poločasu celý dramatický scénář spustila. Houštecký mladého obránce uklidňoval, mluvil pak i k celé kabině. Plný přepis jeho slov Slavia nezveřejnila, ale rámec je jasný: podpora, ne hledání viníka.
VIDEO
Kamery zachytily ještě jednu neobvyklou scénu. Do slávistické kabiny po zápase přišel Abdallah Sima, hráč, který na hřišti dal gól na 1:1 a byl u klíčového momentu vedoucího ke Konečného vyloučení. Bývalý slávista zamířil za Davidem Zimou a Houšteckým. Kdo návštěvu inicioval, klub neupřesnil. Gesto bývalého spoluhráče ale v kontextu toho, co se právě odehrálo, mluví samo.
Anatomie kolapsu v nastavení
Průběh zápasu vypadal jako příběh o vzdoru. První půle skončila bez gólů, po pauze nastoupil místo zraněného Zimy Konečný, a téměř okamžitě po zásahu VAR dostal červenou za zákrok na Simu. I v deseti dal Šturm v 51. minutě vedoucí gól. Sima srovnal v 73. minutě, Šturm odpověděl v 88. minutě parádní trefou na 2:1.
Zbývaly dvě minuty a nastavení. Pak přišel centr, Thauvin hlavou srovnal na 2:2. A než se Eden vzpamatoval, Aguilar poslal Lens do vedení 3:2. Konečný výsledek jako z hororu pro domácí.
Trpišovský: Nejkrutější porážka, ale žádný prst
Hlavní trenér Jindřich Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci mluvil o „asi nejkrutější porážce v kariéře“. Zároveň ale řekl větu, která přesně kopíruje to, co Houštecký dělal v kabině: „Týmu nemám co vytknout. Nikdy na nikoho nebudu ukazovat prstem.“
Trpišovský zmínil i praktické problémy za scénou. Zima odešel se zraněním vazů ze souboje v první půli, Michal Sadílek si zlomil nos. Kádr, který měl v neděli nastoupit k ligovému zápasu, se tenčil před očima. „Cítím z týmu obrovskou mentální sílu,“ dodal trenér. „V neděli to musíme zvládnout.“
Interní i veřejná linka klubu si tak odpovídají překvapivě přesně. Uvnitř útěcha a apel, navenek analytické vysvětlení bez obviňování. Houšteckého „není nám to souzený“ v tomto světle funguje jako okamžitá psychologická brzda po šoku, ne jako rezignace.
Co Slavii čeká a proč nic nekončí
Důležitý kontext: od sezony 2024/25 se Liga mistrů nehraje ve skupinách, ale v ligové fázi o osmi zápasech. Prvních osm týmů postupuje přímo do osmifinále, pozice 9 až 24 hrají play-off, od 25. místa dolů je konec. Slavii po úvodní porážce zbývá
sedm utkání, nejbližší 13. října venku proti ázerbájdžánskému Sabahu.
Konečný podle
článku 63 regulí UEFA automaticky vynechá právě tento duel. Pokud disciplinární komise trest nenavýší, vrátí se do hry pro třetí kolo. Ztráta domácích bodů po vedení v 90. minutě je citelná komplikace, ale sedm zápasů je sedm zápasů.
V kabině Edenu v noci z 10. na 11. září seděl tým, který právě prožil jeden z nejhorších možných scénářů. Houštecký neřešil taktiku ani chyby. Řešil člověka vedle sebe. Někdy je to to jediné, co se po takovém závěru dá dělat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl