Nemusíš myslet pozitivně. Někdy tě věta „hlavně mysli pozitivně“ naštve úplně oprávněně

V tu chvíli nemáš chuť změnit perspektivu. Máš chuť změnit místnost. Optimismus může být užitečný. Povinnost být pozitivní za každou cenu už podstatně méně. Existují věty, které jsou dobře míněné a přesto mají neuvěřitelný talent člověka vytočit.
„Všechno se děje z nějakého důvodu.“
„Aspoň…“
„Mohlo být hůř.“
„Musíš myslet pozitivně.“
A samozřejmě klasika: „Hlavně si to nepřipouštěj.“
Problém není v optimismu. Problém je v momentu, kdy optimismus začne fungovat jako lepicí páska přes emoci, kterou zrovna nechceme vidět.
Některé věci jsou prostě špatné
Dostala jsi výpověď. Někdo tě opustil. Lékař ti řekl něco, co jsi slyšet nechtěla. Kamarádka tě zradila. První reakce nemusí být hledání daru, který ti vesmír právě přinesl.
Můžeš být naštvaná. Můžeš být smutná. Můžeš říct: tohle je příšerné. Uznat realitu neznamená, že v ní zůstaneš navždy. Jen ji nemusíš okamžitě přelakovat na růžovo.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Emoce, které nechceš, nezmizí jen proto, že se chováš, jako by tam nebyly
Psychologický výzkum dlouhodobě ukazuje, že způsob, jakým s emocemi zacházíme, může ovlivňovat psychickou pohodu. Neustálé potlačování emocí není totéž jako zdravá regulace.
To samozřejmě neznamená, že máš pokaždé okamžitě vykřičet všechno, co cítíš, na prvního člověka v dosahu. Jde spíš o schopnost přiznat si: ano, tohle mě bolí. Teprve potom s tím můžeš něco dělat.
„Aspoň“ je velmi nebezpečné slovo
„Aspoň už víš, na čem jsi.“
„Aspoň máš jiné dítě.“
„Aspoň jsi mladá.“
„Aspoň máš práci.“
Nejspíš tím chce člověk nabídnout perspektivu. Jenže ve chvíli, kdy někoho něco bolí, může „aspoň“ znít jako soutěž o právo být smutný. A bolest nemusí projít kvalifikačním kolem. Nemusíš mít nejhorší problém na světě, aby byl pro tebe problém.
Pozitivní myšlení je užitečné, když ti pomáhá. Ne když tě umlčuje
Je rozdíl mezi větou: „Teď je to těžké, ale věřím, že to zvládnu.“ a větou: „Nesmím být smutná, protože musím zůstat pozitivní.“
První obsahuje naději. Druhá zákaz. A právě ten rozdíl je důležitý. Nemusíš si vybrat mezi totální beznadějí a člověkem, který si každé ráno před zrcadlem oznamuje, že dnešek bude nejlepší den jeho života. Můžeš být realistická a pořád mít naději.
Co tedy říct místo „mysli pozitivně“?
Někdy úplně obyčejné:
„Tohle musí být fakt těžké.“
„Chceš o tom mluvit, nebo chceš chvíli řešit něco úplně jiného?“
„Jsem tady.“
„Co ode mě teď potřebuješ?“
Nemusíš druhého okamžitě opravovat. Někdy je největší pomoc vydržet s ním chvíli ve skutečnosti, která právě není hezká.
Ani ty sama nemusíš ze všeho vyrábět lekci
Možná jednou zpětně zjistíš, že tě něco naučilo. Možná ne. Ne každé špatné rande je příprava na životní lásku a ne každá bolest má skrytý motivační citát. Někdy se stalo něco nepříjemného. Ty ses s tím nějak poprala.
A šla jsi dál. I to stačí.
Důležitá poznámka: Článek mluví o běžných nepříjemných emocích a tlaku na neustálou pozitivitu. Pokud ale dlouhodobě prožíváš beznaděj, výrazně nízkou náladu, silnou úzkost nebo jiné obtíže, které ti komplikují každodenní fungování, obrať se na psychologa, psychiatra nebo praktického lékaře. V psychické krizi můžeš zdarma kontaktovat Linku první psychické pomoci na čísle 116 123. Při bezprostředním ohrožení života volej 155 nebo 112.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o emocích, psychice a životě bez povinného úsměvu najdeš na Poudrée.
Zdroje: Journal of Personality and Social Psychology – The Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions and Thoughts [1], PubMed – záznam studie [2], American Psychological Association – Response-focused emotion regulation [3], IMG AI GENERATED