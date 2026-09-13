McLaren jedná s Red Bullem o dřívějším příchodu Lambiaseho

Nové informace z deníku De Telegraaf však naznačují, že McLaren v současné době jedná s Red Bullem o dohodě, která by tento termín mohla posunout dopředu. Očekává se, že Gianpiero Lambiase zůstane v Milton Keynes alespoň do konce aktuální sezóny, nicméně Red Bull už rozšiřuje povinnosti Toma Harta po boku Maxe Verstappena.
Hart by měl v roce 2026 působit jako Verstappenův závodní inženýr během tří kompletních víkendů velkých cen: v Austinu, São Paulu a Las Vegas. Toto uspořádání dává Red Bullu příležitost otestovat tuto spolupráci v podmínkách celého závodního víkendu, zatímco Lambiase zůstává součástí týmu.
Jedná se o významný krok navíc oproti běžným pátečním jízdám. Naznačuje to také, že se Red Bull připravuje na Lambiaseův případný odchod s předstihem před vypršením jeho smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se McLarenu podaří vyjednat dřívější datum nástupu.
Hartova pozice jako nástupce Lambiaseho je již potvrzena. Red Bull v červenci potvrdil, že britský inženýr se stane Verstappenovým příštím závodním inženýrem, poté co ho přesvědčili, aby zůstal v týmu navzdory očekávanému přestupu do Williamsu, kde měl spolupracovat s Alexandrem Albonem.
Tento přechod má zvláštní význam, protože Lambiase spolupracuje s Verstappenem od jeho povýšení do Red Bullu v roce 2016. Jejich spolupráce trvala po celou dobu, kdy Verstappen vyhrával mistrovské tituly, a vyvinula se v jeden z nejznámějších vztahů mezi jezdcem a inženýrem v moderní formuli 1.
Lambiaseovy povinnosti se navíc rozšířily i mimo Verstappenovu část boxů. V současné době zastává funkci vedoucího závodního oddělení Red Bullu, což znamená, že jeho případný odchod si vyžádá restrukturalizaci týmu, která se nebude týkat pouze hlasu, který s Verstappenem komunikuje přes vysílačku. Původní oznámení Red Bullu uvádělo, že Lambiase bude v obou funkcích působit až do svého plánovaného odchodu.
Pro tým McLaren by dřívější získání Lambiaseho urychlilo další významný nábor z řad konkurence. Tým z Wokingu již najal bývalé představitele Red Bullu Roba Marshalla a Willa Courtenaye, zatímco pozice budoucího vedoucího závodního oddělení, kterou má zastávat Lambiase, je plánována tak, aby převzala část vedení na trati, o které se v současné době stará Stella.
Načasování je zajímavé také kvůli tomu, že Verstappen nedávno potvrdil svou budoucnost v Red Bullu. Po měsících spekulací o možném odchodu podepsal Nizozemec v srpnu prodloužení smlouvy do roku 2030, což týmu dává jasnější důvod k vybudování technické struktury, která ho bude obklopovat po Lambiaseově odchodu.
Další fáze proto začne ještě před koncem roku 2026. Závody v Austinu, São Paulu a Las Vegas poskytnou Hartovi v podstatě tři živé zkoušky pro jednu z nejnáročnějších technických pozic ve formuli 1, zatímco McLaren a Red Bull rozhodnou, jak brzy se Lambiase může oficiálně přestěhovat do Wokingu.