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McLaren jedná s Red Bullem o dřívějším příchodu Lambiaseho

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Gianpiero Lambiase by mohl zamířit do McLarenu dříve, než se původně plánovalo. McLaren o termínu jeho příchodu jedná s Red Bullem, který už testuje Toma Harta jako potenciálního nástupce Verstappenova dlouholetého závodního inženýra.
McLaren jedná s Red Bullem o dřívějším příchodu Lambiaseho

McLaren jedná s Red Bullem o dřívějším příchodu Lambiaseho

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