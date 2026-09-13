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Dcera Alex si vzala do parády otce Leoše Mareše a zmalovala ho jako velikonoční vejce

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Leoš Mareš (50) ukázal další rozkošný moment se svou dcerou Alex. Tentokrát ale musela jít image slavného moderátora úplně stranou. Malá slečna totiž vytáhla líčidla, nasadila tatínkovi růžovou čelenku s mašlí a pustila se do práce. Mareš jí přitom trpělivě dělal modela a výsledkem pobavil své fanoušky.
Leoš Mareš bude moderovat novou řadu Superstar

Leoš Mareš bude moderovat novou řadu Superstar

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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