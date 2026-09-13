Tatry v září mění tvář: Nad horami létají balony, restaurace chystají zvěřinu a turistů neubývá

Konec letních prázdnin ve Vysokých Tatrách rozhodně neznamená konec sezony. Září naopak patří k obdobím, kdy lze spojit horskou turistiku s menším počtem návštěvníků a zajímavými akcemi. Letos přinese například velkou přehlídku horkovzdušných balonů, gastronomické zážitky nebo program určený rodinám s dětmi.
Zářijové Tatry lákají na barevné balony, mladé víno i zvěřinové menu. Turistická sezona přitom ještě nekončí.
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