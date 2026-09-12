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V Jihlavě se představí dva humanoidní roboti. Lidé si na ně sáhnou

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Jak vypadá humanoidní robot naživo a co skutečně dokáže? To si budou moci lidé vyzkoušet ve čtvrtek 17. září ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava. Od 17 hodin se tam představí dva roboti Unitree G1.
V Jihlavě se představí dva humanoidní roboti. Lidé si na ně sáhnou

V Jihlavě se představí dva humanoidní roboti. Lidé si na ně sáhnou

Zdroj: GDG Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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