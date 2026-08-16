Pečte s láskou: Křehké domácí rakvičky s vanilkovou šlehačkou

Když se řekne poctivá
česká cukrárna, okamžitě si vybavím vůni čerstvě upečených žloutkových ozdobených bohatou čepičkou ze šlehačky. Vždycky jsem si myslela, že docílit té správné křehkosti, dutého vnitřku a dokonale vyběhnutého tvaru je čistá alchymie vyhrazená jen rakviček profesionálním cukrářům. Jakmile jsem ale poprvé vyzkoušela tento tradiční postup, zjistila jsem, že s trochou trpělivosti a správnou technikou pečení je výsledek jednoduše famózní a nesrovnatelně lepší než kupované varianty.
Kouzlo rakviček spočívá v důkladně utřené
hmotě s vanilkou, která během pečení v troubě nádherně naskočí a vytvoří ikonickou žloutkové křupavou krustičku. V kombinaci se smetanou ke šlehání, do které se přidá poctivý vanilkový lusk, vznikne neuvěřitelně jemný , po kterém se u nás doma vždycky jen zapráší. dezert
Můj tip zní: Formičky na rakvičky pečlivě vymažte lehce rozpuštěným sádlem, které nesmí být úplně tekuté ani horké, a hmotu do nich plňte cukrářským sáčkem maximálně do poloviny, protože rakvičky při pečení obrovsky nabydou a díky sádlu půjdou po mírném vychladnutí z formiček krásně a čistě vyklopit. Recept na křehké žloutkové rakvičky s poctivou šlehačkou
Celková doba přípravy pokrmu: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na žloutkové rakvičky 240 g moučkového cukru (v receptu uvedeno jako pudrový cukr) 80 g žloutků 1 vanilkový lusk 20 g sádla (na vymazání formiček) Co potřebujeme na vanilkovou šlehačku 250 g smetany ke šlehání (33 %) 100 g smetany ke šlehání (40 %) 1/2 vanilkového lusku 10 g cukru krupice (volitelně na dochození) lyofilizované maliny (na ozdobu) Postup při přípravě domácích rakviček ze žloutkového těsta
1. Do mísy nasypejte
moučkový cukr, přidejte žloutky a vyškrabaná zrníčka z jednoho vanilkového lusku.
2. Vše důkladně utřete metličkou nebo vařečkou do hladké, světlé a krémové hmoty, která viditelně nabude na objemu a po nabrání stéká v podobě takzvané stuhy.
3. Formičky na rakvičky důkladně vytřete lehce rozpuštěným, ale ne úplně tekutým
sádlem.
4. Utřenou žloutkovou hmotu přendejte do cukrářského sáčku a s jeho pomocí naplňte připravené formičky maximálně do poloviny jejich výšky.
5. Naplněnýma formičkami lehce poklepejte o pracovní desku, aby se hmota dostala do všech rohů a vytvořila rovnoměrnou hladinu.
6. Formičky ihned vložte do trouby vyhřáté na horní i spodní ohřev na 150 stupňů a pečte přesně
10 minut, dokud rakvičky nezískají požadovaný objem.
7. Po uplynutí této doby troubu krátce otevřete, nechte z ní vyjít nahromaděnou páru, stáhněte teplotu na 130 stupňů a rakvičky pozvolna dopečte po dobu
25 minut až 30 minut.
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8. Upečené rakvičky vytáhněte z trouby, nechte je ve formičkách chvíli vychladnout a teprve po mírném zchladnutí je opatrně vyklopte.
Příprava vanilkové šlehačky
9. Do vysoké nádoby nalijte důkladně vychlazenou
smetanu ke šlehání 33 % i smetanu ke šlehání 40 % a přidejte zrníčka z poloviny vanilkového lusku.
10. Šlehejte nejprve pomalu při středních otáčkách, po chvíli otáčky zvyšte, těsně před došleháním případně přisypte
cukr krupici a ušlehejte pevnou nadýchanou šlehačku.
11. Připravenou šlehačku přendejte do cukrářského sáčku s řezanou zdobicí trubičkou a nanášejte ji spirálovitě na úplně vychladlé rakvičky.
12. Na závěr ozdobte šlehačku
lyofilizovanými malinami a ihned podávejte, nebo rakvičky uchovávejte na chladném místě a šlehačkou je zdobte až těsně před konzumací. Foto: Cooky.cz, s námi zvládnete rakvičky připravit i doma! Tipy redakce: Žloutkovou hmotu třete opravdu poctivě a nespěchejte, protože dokonalé provzdušnění cukru se žloutky je hlavním klíčem k tomu, aby rakvičky v troubě pěkně vyskočily. Pro vymazávání formiček použijte výhradně kvalitní sádlo, protože po másle nebo oleji se těsto rádo přichytává k kovu a rakvičky jdou těžko vyklopit. Smetanu ke šlehání nechte před šleháním opravdu důkladně vychladit v lednici na teplotu 8 stupňů až 10 stupňů, aby šlehačka rychle získala pevnost a nesrazila se. Krémová kombinace smetany s vyšším obsahem tuku dodá šlehačce skvělou stabilitu i bez použití ztužovače. Zdobicí sáček se šlehačkou držte při nanášení kolmo nad rakvičkou a tvořte plynulý vlnitý pohyb pro autentický vzhled jako z cukrárny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková