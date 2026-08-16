Fabriky v ČSSR je chrlily po tisících kusech. Dnes mají pro sběratele cenu 8–10 000 Kč. Má je doma kdekdo

Řeč je o legendárních svítidlech z produkce družstva NAPAKO, která v druhé polovině 20. století doslova definovala tvář našich domovů. Kdo by si nepamatoval na elegantní stolní lampičky s ohebným krkem, barevné trojnožky nebo majestátní stojací lampy, které vytvářely útulné přítmí při sledování večerních zpráv. Tyto lampy nebyly jen obyčejným zdrojem světla. Byly to designové skvosty, které v sobě spojovaly chladnou krásu lakovaného plechu, lesk chromovaných trubek a křehkost triplexopálového skla.
Mezi nejznámější modely patřila slavná stolní lampa Typ 1705, přezdívaná „Trojnožka“, minimalistická „Jeptiška“ (typ 0513) nebo celokovová polohovatelná klasika s ohebným kloubem typ 85132. Každý z těchto kousků měl svůj osobitý charakter a duši, kterou jim vdechl geniální československý design.
Od prvorepublikových řemeslníků až po bruselský triumf Josefa Hůrky
Ačkoliv si mnozí lidé myslí, že NAPAKO byl podnik stvořený až socialistickým plánováním, pravda je zcela jiná. Jeho kořeny sahají až do roku 1919, kdy vzniklo jako soukromé výrobní družstvo. Samotný název NAPAKO je fascinujícím akronymem, který v sobě ukrývá hrdost na tradiční řemesla: Nástrojaři – Pasíři – Kovotlačitelé. Po znárodnění v roce 1948 se sice družstvo transformovalo, ale řemeslný um a smysl pro detail v něm přetrvaly.
Klíčovou postavou, která vtiskla svítidlům NAPAKO jejich nesmrtelnou tvář, byl designér Josef Hůrka. Tento muž, který v podniku začínal na konci 40. let jako obyčejný elektrikář, se díky svému talentu vypracoval na hlavního konstruktéra. Hůrka dokázal geniálně reagovat na světové trendy. Když v roce 1958 zaznamenalo Československo fenomenální úspěch na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, Hůrka okamžitě přetavil takzvaný „Bruselský styl“ do návrhů nových svítidel. Jeho stojací lampa Typ 1703 nebo ikonická „Raketa“ (typ 1706) se staly okamžitými hity, které chtěl mít doma každý.
Detektivní pátrání na půdě: Jak odhalit skutečný sběratelský klenot?
Než se vydáte prozkoumat krabice na půdě či ve sklepě, je třeba vědět, na co se zaměřit. Na internetu sice koluje mýtus, že každou retro lampu z ČSSR navrhl Josef Hůrka, realita je však střízlivější. Na trhu působili i další skvělí výrobci jako Lidokov, Drupol či Kovona. Skutečně vzácný kousek od NAPAKO poznáte podle několika klíčových detailů. Tím nejdůležitějším je originální papírový nebo kovový výrobní štítek s typovým číslem na spodní straně podstavce. Sběratelé také nesmírně oceňují původní nepoškozený lak a zachovalý chrom bez hluboké koroze. Pokud najdete lampu s triplexopálovým skleněným stínidlem zakončeným dřevěnou kuličkou (typ 1715), držíte v ruce hotový poklad.
Hodnotu těchto předmětů potvrzují i odborníci z oboru. „Vysokou cenu mají vždy výjimečné a málo se vyskytující předměty bez ohledu na stáří. Poptávka samozřejmě podléhá módním vlivům, které se v čase mění. Dnes může mít špičkový designový kousek ze 70. let mnohem vyšší tržní hodnotu než běžný, sériově vyráběný prvorepublikový nábytek. Rozhoduje kvalita zpracování a vzácnost,“ vysvětluje starožitník Petr Horáček z renomovaného portálu Antik Spomyšl.
Z popelnice na designový trůn: Kolik můžete vydělat?
Zatímco v dobách socialismu stály tyto lampy pár desítek korun, dnešní ceny vám vyrazí dech. Běžné stolní lampičky v nálezovém stavu se sice prodávají za 500 až 1 500 Kč, ale pokud narazíte na vzácný designový model, jako je typ 1705, můžete se těšit na částku mezi 6 000 až 10 000 Kč. Absolutním vrcholem jsou pak stojací podlahové lampy (např. typ 1703 či 1706), jejichž cena se běžně pohybuje od 8 000 do 15 000 Kč, a pokud máte zachovalý párový set, sběratelé vám bez váhání vyplatí až 26 000 Kč!
Tento neuvěřitelný návrat na výsluní vyvolává mezi pamětníky silné emoce. Na sběratelských fórech se často objevují názory plné nostalgie i překvapení. „Lidi se zbláznili. Tyhle lampy jsme po revoluci vyhazovali po desítkách do kontejnerů, protože to byl symbol panelákové šedi a normalizace. Dneska za to chtějí na Aukru tisíce a mladí to kupují do moderních bytů jako největší designový zázrak,“ komentuje s nadsázkou jeden z uživatelů na internetovém aukčním portálu Aukro.
Pokud takový kousek doma objevíte, rozhodně ho nevyhazujte. I mírně poškozená lampa (např. typ 85132) se dá citlivě zrenovovat – stačí vyleštit chrom, vyčistit lak a nechat odborně vyměnit starý kabel za stylovou šňůru s textilním opletem. Hodnota rázem vyskočí na tisíce korun. Nejlepším místem pro prodej jsou specializované aukční domy nebo online aukční portály, kde se o váš kousek sběratelé doslova poperou. A co vy? Máte ještě na půdě nebo na chalupě schovanou starou stolní lampičku, která pamatuje vaše dětství? Podívejte se pořádně, možná sedíte na nečekaném zlatém dole!
Zdroje článku: Nanovo, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová