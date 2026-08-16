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Fabriky v ČSSR je chrlily po tisících kusech. Dnes mají pro sběratele cenu 8–10 000 Kč. Má je doma kdekdo

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Dennívýzva
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Možná vám v dětství svítila na psací stůl, když jste psali úkoly, nebo stála vedle babiččina ušáku na chalupě. V dobách hluboké normalizace byla tato svítidla naprosto běžnou součástí statisíců československých domácností. Po revoluci je lidé houfně vyhazovali do popelnic jako symboly šedi a starých časů. Dnes byste ale za takový čin splakali nad výdělkem. Sběratelé jsou totiž za určité modely těchto ikonických kovových a skleněných krasavců ochotni zaplatit na ruku až 26 tisíc korun. Máte tento zapomenutý poklad na půdě i vy?
Fabriky v ČSSR je chrlily po tisících kusech. Dnes mají pro sběratele cenu 8–10 000 Kč. Má je doma kdekdo

Fabriky v ČSSR je chrlily po tisících kusech. Dnes mají pro sběratele cenu 8–10 000 Kč. Má je doma kdekdo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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