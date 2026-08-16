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Sytá polévka z uzeného masa a zeleniny: Rychlý recept pro hladové strávníky, který zahřeje i dodá energii

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Polévka z uzeného masa je přesně ten typ jídla, který voní po celém bytě a nikoho nemusíte dvakrát volat ke stolu. Za mě je nejlepší ve chvíli, kdy chcete uvařit něco sytého, ale nechce se vám dělat velká paráda kolem tří chodů. Uzená krkovice odvede půl práce sama a zbytek obstará zelenina, česnek a trochu trpělivosti u hrnce.
Polévka z uzeného masa

Polévka z uzeného masa

Zdroj: Foto: Rychle se najíst, se souhlasem, recept na polévku z uzeného masa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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