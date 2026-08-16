V roce 2010 si objednal Nokie, dorazily mu až v roce 2026. Nešly přes Českou poštu, ležely ve skladu kvůli válce v Libyi

Na začátku ledna 2026 otevřel majitel obchodu s elektronikou v Tripolisu krabici, kterou si objednal ještě v roce 2010. Uvnitř ležely telefony Nokia, modely, které tehdy patřily k běžnému sortimentu každého prodejce mobilů. Nokia 5300 XpressMusic, legendární N95 a podle některých popisů i masivní E90 Communicator. Zboží, které mělo dorazit za pár dní, uvízlo ve skladu a proměnilo se v jakousi časovou kapsli. Video, ve kterém obchodník s úsměvem rozbaluje jednu krabičku za druhou, se díky repostu na X z 8. ledna 2026 rozletělo po sociálních sítích. Nejbizarnější detail? Odesílatel i příjemce byli ve stejném městě, vzdálení od sebe jen pár kilometrů.
Pár kilometrů, přesto šestnáct let
Zásilka neputovala přes oceán ani přes několik celních úřadů. Stačilo ji převézt z jedné části Tripolisu do druhé. Jenže v únoru 2011 vypuklo v Libyi povstání proti režimu Muammara Kaddáfího, země se propadla do občanské války a běžné obchodní procesy přestaly fungovat. Rozpadly se přepravní řetězce, celní úřady ochromil chaos a sklady zůstaly plné zboží, na které si nikdo nevzpomněl.
A pak se nestalo nic. Respektive se nestalo nic, co by zásilku posunulo dál. Libye po pádu Kaddáfího nesklouzla k normálu, ale k dalším rokům nestability, soupeřícím vládám, milicím kontrolujícím území a rozbitým institucím. Krabice s Nokiemi zůstaly ležet ve skladu jako němý svědek toho, že v zemi, kde se nedaří sjednotit ani vládu, nemá smysl čekat na doručení balíku.
Telefony z jiných ér
Co přesně obchodník v roce 2010 objednával? Tehdy naprosto standardní zboží. Nokia 5300 XpressMusic byla vysouvací 2G telefonu s důrazem na přehrávání hudby, uvedená v roce 2006. Nokia N95 platila za tehdejší špičku: 5Mpx fotoaparát, displej o úhlopříčce 6,6 cm (2,6 palce), operační systém Symbian a 160 MB vnitřní paměti. E90 Communicator, pokud se v zásilce skutečně nacházel, byl zase prémiový pracovní telefon s plnou QWERTY klávesnicí.
Dnes? Aktuální iPhone 17 nabízí displej o úhlopříčce 16 cm (6,3 palce) se 120Hz obnovovací frekvencí, 48Mpx fotoaparát a čip A19. Rozdíl je propastný. Ale právě ta propast dává zásilce zvláštní hodnotu, ne užitnou, ale sběratelskou.
Orientační ceny na eBay ukazují překvapivá čísla:
- Nokia N95 – 1 400 až 5 100 Kč podle stavu a kompletnosti
- Nokia E90 Communicator – neotevřený kus kolem 7 200 Kč
- Nokia 5300 XpressMusic – renovovaný kus přibližně 900 Kč
Pokud zásilka obsahuje zachovalé, nerozbalené kusy prémiových modelů, jejich tržní hodnota na retro trhu může být paradoxně vyšší než původní velkoobchodní cena v roce 2010.
Země, která ani v roce 2026 nefunguje
Virální video je vtipné. Kontext, ze kterého vyrůstá, vtipný není. Podle Světové banky zůstává Libye i v roce 2025 zemí s politickým patem, slabou infrastrukturou a nerozvinutým soukromým sektorem. Zpráva MMF z května 2025 popisuje vysoký podíl neformální ekonomiky, omezený přístup firem k devizám a financování a slabý regulační rámec. V květnu 2025 se v Tripolisu odehrály ozbrojené střety, kvůli kterým zavíraly podniky i školy.
V únoru 2026, tedy ve stejných týdnech, kdy se svět bavil videem s Nokiemi, projednávala Rada bezpečnosti OSN situaci v Libyi. Příměří z 23. 10. 2020 formálně platí, ale řečníci mluví o rozdělené vládě, fragmentované armádě, zbraních ve veřejném prostoru, výpadcích proudu a nedostatku hotovosti. Nejde o otevřenou válku ve stejné intenzitě jako dřív. Ale ani o nic, co by se dalo nazvat plně fungujícím státem.
Česká pošta a libyjská realita
Zmínka o České poště v kontextu tohoto příběhu je samozřejmě nadsázka, žádný český poštovní úřad za šestnáctileté zpoždění nemůže. Ale i Česká pošta na svém webu pracuje s pojmem dočasné zastavení příjmu zásilek do rizikových destinací. U Libye evidovala omezení a příjem listovních zásilek obnovila teprve 1. 4. 2025. Balíky tam stále nepošlete.
Rozdíl je v tom, že český systém na nestabilitu reaguje stopkou: zásilku nepřijme, a tím problém končí. V Libyi zásilka prošla, uvízla a čekala. Šestnáct let je extrém, ale princip je podobný jako u tisíců dalších obchodních transakcí, které se v rozpadlé zemi jednoduše nikdy nedokončily.
Co s krabicemi plnými minulosti
Obchodník z Tripolisu se ve videu směje. Je to smích člověka, který ví, že rozbaluje zboží, jež mu už běžným prodejem nepřinese původně očekávaný zisk. Ale pokud mezi krabicemi najde neotevřené kusy N95 nebo E90 Communicatoru, retro sběratelský trh mu může nabídnout víc, než by čekal. Slabší modely poslouží jako náhradní díly, filmové rekvizity nebo výstavní exponáty pro generaci, která vyrostla na tlačítkových telefonech.
Šestnáct let ležely Nokie ve skladu pár kilometrů od svého cíle. Není to příběh o pomalé poště. Je to příběh o zemi, kde se z běžné obchodní zásilky stane archeologický nález, aniž by opustila jedno město.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman