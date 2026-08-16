Ani jogurt, ani tvaroh. Na popáleniny od slunce spolehlivě funguje pouze jediná věc

Pocit úlevy po nanesení vychlazeného jogurtu na rozpálená záda je okamžitý. Jenže pokožka nereaguje na blahodárné účinky mléčných kultur, ale výhradně na nízkou teplotu. Samotné složení potravinářských výrobků – kyseliny, bakterie a tuky – regeneraci spálené tkáně nijak nepomáhá.
Mléčné tuky vytvářejí na povrchu nepropustnou bariéru, která uzamyká teplo uvnitř kůže místo toho, aby ji nechala přirozeně chladnout. Kyseliny a živé kultury pak mohou na oslabené pokožce vyvolat podráždění nebo zanést infekci do drobných trhlin, jež při solární dermatitidě běžně vznikají. Dermatologové připouštějí jogurt nanejvýš jako krátkodobé nouzové řešení u zcela lehkého zarudnutí bez porušení kožní celistvosti.
Jak správně ochladit přehřátou kůži bez rizika
Základem první pomoci je čistá voda o vlažné až mírně chladné teplotě. Sprchování nebo přikládání látkových obkladů namočených ve vodě odvede přebytečné teplo bezpečně a bez vedlejších účinků. Pozor ale na led – extrémní chlad stahuje cévy a omezuje prokrvení, což může poškozenou tkáň ještě více oslabit.
Důležité je vědět, že solární dermatitida dosahuje vrcholu bolesti a zarudnutí až 12 až 24 hodin po expozici slunci. První pomoc proto má smysl zahájit včas, i když kůže zatím tolik nebolí. Po ochlazení vodou přichází na řadu cílená péče pomocí dermatologicky testovaných přípravků.
V lékárně sáhněte po produktech s lehkou texturou – pěnách, sprejích nebo hydrogelech, které se nanášejí bez nutnosti tření. Mezi účinné látky s prokázaným regeneračním efektem patří:
- D-panthenol (provitamin B5) – urychluje obnovu buněk, zklidňuje zánět a hloubkově hydratuje
- Aloe vera – působí protizánětlivě, chladí a dodává pokožce vláhu
- Výtažky ze sóji a antioxidanty – pomáhají obnovit narušenou kožní bariéru
- 1% hydrokortizonový krém – u silnějšího zánětu může lékárník doporučit krátkodobou aplikaci slabého kortikoidu ke zmírnění otoku
Vyhněte se těžkým mastným krémům, vazelínám, přípravkům s alkoholem nebo silnou parfemací. Opatrnost vyžadují také volně prodejné znecitlivující spreje s lokálními anestetiky – na přecitlivělé tkáni mohou vyvolat kontaktní alergii.
Kdy nechat puchýře na pokoji a vyhledat lékaře
Těžší formy spálení vyžadují zvláštní přístup. Pokud se na těle objevují vodnaté puchýře, masivní otok nebo mokvající plochy, domácí experimenty musí ustoupit profesionální péči.
Zásadní pravidlo: puchýře nikdy nepropichujte, nestrhávejte ani nenařezávejte. Tekutina uvnitř a svrchní vrstva fungují jako sterilní krytí, pod nímž si organismus sám vytváří novou pokožku. Jejich narušením otevřete cestu bakteriální infekci, která může zanechat trvalé jizvy.
Pokud popálení doprovázejí celkové příznaky jako horečka, zimnice, nevolnost, bolest hlavy nebo závratě, pravděpodobně došlo k úžehu či celkové intoxikaci organismu. V takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
Po sloupání spálené kůže je nová vrstva tkáně velmi tenká a náchylná k opětovnému poškození. Tato místa vyžadují zvýšenou ochranu s SPF 50+ po dobu několika následujících týdnů.
Voda zevnitř je stejně důležitá jako péče zvenčí
Popálená pokožka ztrácí schopnost zadržovat vodu a tělo k jejímu ochlazování spotřebovává obrovské množství tekutin z vnitřních rezerv. Úspěšná regenerace proto neprobíhá jen pomocí krémů, ale i zvýšeným pitným režimem.
Čistá neperlivá voda nebo minerálky jsou stejně důležité jako jakýkoliv regenerační přípravek. Prevence zůstává nejlepším lékem, ale pokud už ke spálení dojde, spolehněte se na vodu a ověřené lékárenské produkty – jogurt si raději nechte ke snídani.
Zdroje článku: Sunburn, canada.ca, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková