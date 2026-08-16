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Zločinecké dětství obávaného šéfa šéfů Al Caponeho. Už od malička to byl nebezpečný výrostek

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Al Capone je nejčastěji skloňován v souvislosti s Chicagem, přesto však dětství strávil v Brooklynu. Jaké byly jeho počátky a kterými skutky si vydláždil cestu k americké mafii?
Zločinecké dětství obávaného šéfa šéfů Al Caponeho. Už od malička to byl nebezpečný výrostek

Zločinecké dětství obávaného šéfa šéfů Al Caponeho. Už od malička to byl nebezpečný výrostek

Zdroj: Anton_Ivanov / Shutterstock
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