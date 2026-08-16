Fotbalisté Ostravy porazili Artis Brno 1:0, nováček stále čeká na první výhru

Artis i bez svého nejlepšího střelce zraněného Adedirana začal v Ostravě aktivně a první pětiminutovka se odehrála na polovině Baníku. Domácí favorit pak ale v podstatě z úvodní větší příležitosti udeřil. Po rychlém brejku vyrazil ránu od Gilberta v osmé minutě gólman Stoppen před Kohúta, který snadno uklidil míč do prázdné branky. V lize skóroval poprvé od listopadu.
Také hosté brzy dostali balon do branky. Po standardní situaci z pravé strany prošel míč v 11. minutě vápnem a skončil v síti Baníku, do hry ale vstoupil videorozhodčí a vyrovnávací gól kvůli ofsajdu nakonec neplatil.
Baník udělal po minulém utkání pět změn v základní sestavě a jedna z nich se po 20 minutách málem gólově vyplatila. Podobnou situaci jako u první branky zakončil dorážkou Boula, ale také oslavy a radost Ostravy po chvíli negoval rozhodčí u videa a ofsajdové postavení střelce.
Zápas postrádal tempo a kompaktnost a byl rozdrolený častým přerušováním a ošetřováním. Ze soubojového rázu utkání vybočila minutu před pauzou přímočará akce Artisu, po které Papalelé překonal Jedličku, už potřetí ale do hry vstoupil videorozhodčí a tentokrát nebyla branka uznána kvůli faulu na domácího Frydrycha.
Větší tempo zápas nechytl ani po změně stran. Hned po pauze se Gning uvolnil otočkou ve vápně, ale Stoppen jeho pokus k tyči pokryl. Gólman Artisu si poradil i technickým obstřelem Sinjavského. Pak se dostal ke slovu Artis Petrákem, který po autu nebezpečně hlavičkoval k tyči, ale Jedlička balon vyrazil.
Poté už počtvrté v zápase změnil verdikt zásah od videa. Sudí Všetečka nejprve v 67. minutě nařídil penaltu pro hosty za domnělou hru vysokou nohou, ale u monitoru zjistil, že Boula se hlavy Pospíšila nedotkl. Vzápětí mohl domácí k výhře přiblížit střídající Jurečka, ale z malého vápna po přihrávce Škrkoně netrefil prázdnou bránu.
Poslední čtvrthodinu musel Baník odehrát v deseti, Sinjavskij byl vyloučen za šlapák na bývalého hráče Baníku Komljenovice. Artis si však s výjimkou několika závarů ve vápně šanci nevytvořil a z úvodních čtyř kol získal jediný bod za remízu.
Baník Ostrava - Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 8. Kohút. Rozhodčí: Všetečka - Zoufalý, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Frydrych, Djačuk - Alégué, Glossoa, Fomba. ČK: 74. Sinjavskij (Ostrava). Diváci: 9704.
Sestavy:
Ostrava: Jedlička - Frydrych (45.+10 Míček), Nogha, Djačuk - Bewene, Traoré, Boula (76. Chaluš), Kohút (61. Jurečka), Sinjavskij - Gning (61. Škrkoň), Gilbert (84. Holzer). Trenér: R. Skuhravý.
Artis: Stoppen - Glossoa (38. Fomba), Plechatý, Šimek, Preisler - Carlén (46. Pospíšil), Petrák (59. Samek) - Alégué, Komljenovic, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.