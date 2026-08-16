Záclony v Česku mizí z oken. Nahradí je neviditelné bezúdržbové zařízení ovládané mobilem

Zní to jako trik ze špionážního filmu. Ve skutečnosti jde o technologii známou jako PDLC, tedy polymerem dispergované tekuté krystaly. Technologii, která umožňuje vytvořit takzvané chytré sklo nebo chytrou fólii.
Její největší výhoda ale není v tom, že by dokázala nahradit žaluzie. Funguje trochu jinak.
Z průhledného skla je během okamžiku matná plocha
Uvnitř PDLC fólie jsou drobné kapky tekutých krystalů rozptýlené v polymerní vrstvě. Když fólie není pod napětím, krystaly jsou neuspořádané a světlo se na nich rozptyluje. Sklo proto vypadá bíle, matně nebo mléčně.
Jakmile se přivede elektrické napětí, krystaly se uspořádají a světlo může procházet mnohem přímočařeji. Fólie se stane průhlednou.
Přepnutí je přitom opravdu velmi rychlé. U běžně prodávaných výrobků se pohybuje v řádu desítek milisekund; jeden z výrobců například uvádí přechod do průhledného stavu za 10 milisekund a opačný za 40 milisekund. Jiné výrobky mají parametry trochu odlišné.
Výsledkem je poměrně působivý efekt: jedno okno může během okamžiku změnit svou funkci z průhledné plochy na soukromou stěnu.
Soukromí získáte bez závěsů
PDLC se proto používá například u kancelářských příček, zasedacích místností, koupelen, hotelových pokojů nebo skleněných dveří.
Ve chvíli, kdy potřebujete soukromí, sklo jednoduše přepnete do mléčného režimu. Když chcete výhled nebo více světla, zase ho zprůhledníte.
Nemusíte tedy zatahovat závěs, vytahovat roletu ani manipulovat se žaluziemi. Některé systémy lze navíc ovládat vypínačem, dálkovým ovladačem, telefonem nebo je zapojit do chytré domácnosti.
To je také důvod, proč se o PDLC zajímají architekti. Technologie umožňuje zachovat velké skleněné plochy a přitom mít možnost soukromí podle potřeby.
Ovšem právě při představě, že tím nahradíte žaluzie, přichází první důležité „ale“.
Chytré sklo není žaluzie
Matné totiž neznamená tmavé.
To je patrně nejdůležitější věc, kterou je dobré před pořízením PDLC vědět. Když se fólie přepne do neprůhledného režimu, světlo se zcela nevypne. Rozptýlí se.
U konkrétních výrobků se může viditelná propustnost v neprůhledném stavu pohybovat například kolem 55 procent, zatímco takzvaná propustnost přímého světla může být pod jedním procentem. Právě proto fólie vytváří soukromí, ale místnost přitom může zůstat poměrně světlá.
Jinými slovy: soused neuvidí, co děláte za oknem, ale sluneční světlo nezmizí.
Pokud tedy hledáte řešení do ložnice, kde chcete ráno skutečnou tmu, klasické zatemňovací závěsy nebo vhodné venkovní stínění budou stále účinnější.
A totéž platí pro letní vedra.
Proti horku žaluzie stále vyhrávají
PDLC může mít určité schopnosti omezovat UV a infračervené záření, jejich rozsah se ale výrazně liší podle konkrétní konstrukce fólie. Výzkum například ukazuje, že některé PDLC fólie dokážou velmi dobře blokovat UV záření a v neprůhledném režimu také část infračerveného záření.
To ale neznamená, že z obyčejného okna uděláte plnohodnotnou venkovní žaluzii.
Ta totiž funguje jinak: sluneční záření zastaví ještě před sklem. PDLC fólie je naopak přímo na skle nebo uvnitř skleněné konstrukce. Proto je třeba od ní očekávat především vizuální soukromí, nikoli stejný účinek jako od venkovního stínění.
Pokud tedy řešíte hlavně přehřívání bytu, venkovní žaluzie, rolety nebo jiné skutečné stínění mají stále velmi dobrý důvod zůstat na svém místě.
A kolik elektřiny chytré sklo spotřebuje?
Tady je technologie naopak poměrně vlídná.
PDLC nepotřebuje vysoký příkon. U konkrétních výrobků se běžně uvádí přibližně 3 až 6 wattů na metr čtvereční, přičemž přesná hodnota závisí na typu fólie. Někteří výrobci uvádějí například 4 nebo 5 W/m².
Důležité ale je, že elektřinu potřebuje pouze průhledný stav. Když je systém vypnutý a sklo je mléčné, spotřeba je u běžného zapojení prakticky nulová.
Nejde tedy o technologii, která by sama o sobě dramaticky zvyšovala účet za elektřinu.
Dražší je samotná instalace
Mnohem větší otázkou než provozní náklady je pořizovací cena.
Existují samolepicí fólie, které lze dodatečně aplikovat na stávající sklo, ale také celé tabule chytrého skla, kde je PDLC vrstva zabudovaná mezi skleněné tabule. U dodatečné fólie je proto možné získat efekt chytrého skla bez kompletní výměny okna.
Cena se však nedá poctivě shrnout jedním číslem. Záleží na rozměru, typu fólie, způsobu instalace, počtu skleněných ploch, elektrickém zapojení i na tom, zda jde o jednoduchou fólii, nebo kompletní skleněný systém.
U větších oken navíc nejde jen o nalepení fólie jako samolepky na notebook.
Povrch musí být dokonale čistý a rovný a důležitou součástí je také správné elektrické zapojení. U samolepicích fólií výrobci sice zdůrazňují možnost dodatečné instalace na existující sklo, ale právě kvalita povrchu a instalace má zásadní vliv na výsledný vzhled.
Má to vůbec smysl?
Ano. Jen je potřeba vědět, co od takové technologie čekáte.
Pokud chcete, aby se skleněná příčka v pracovně během okamžiku změnila z průhledné na soukromou, je PDLC velmi elegantní řešení. Stejně tak může dávat smysl v koupelně, u skleněných dveří nebo tam, kde nechcete klasické závěsy a žaluzie.
Pokud ale hledáte něco, co v létě zastaví slunce, ochrání místnost před přehřátím a večer vytvoří úplnou tmu, chytré sklo není kouzelná náhrada za žaluzie.
Jeho největší kouzlo je vlastně mnohem jednodušší:Nemusíte zakrývat sklo. Stačí změnit jeho vlastnosti. V některých interiérech to může být efektivnější než další roleta nebo závěs.
Zdroje článku: scienceinsights.org, kleinmanenergy.upenn.edu, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková