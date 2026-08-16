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Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu

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Zahrada na konci léta může kvést až do zámrazu. Několika jednoduchými změnami můžete záhony, terasu i místo k posezení proměnit tak, aby vypadaly působivě až …
Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu

Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu

Zdroj: Planeta zahrady
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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