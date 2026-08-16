Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu

Zahrada na konci léta může kvést až do zámrazu. Několika jednoduchými změnami můžete záhony, terasu i místo k posezení proměnit tak, aby vypadaly působivě až do podzimu.
Zahrada se na konci léta mění. A právě v tom je její kouzlo
Když se začínají dny pomalu zkracovat a rána přinášejí čerstvější závan, světlo na zahradě získává úplně jiný rozměr. Odkvétající
letničky postupně uvolňují místo podzimním rostlinám, vzduch voní čerstvou zemí a na scénu přicházejí okrasné trávy, vřesy, chryzantémy a další rostliny, které vydrží krásné až do prvních mrazů. Správně zvolenými rostlinami můžete zahradu přirozeně proměnit tak, aby byla krásná i v dalších týdnech. 1. Vyměňte odkvetlé letničky za rostliny, které milují podzim
Letničky už pomalu dokvétají, ale truhlíky a záhony nemusí zůstat prázdné. Nahraďte je druhy, které milují chladnější počasí. Skvělou volbou jsou barevné dlužichy, vřesy, vřesovce, tradiční astry, jiřiny a okrasné trávy.
Tip zahradních designérů: Nekombinujte příliš mnoho barev najednou. Pro čistý a elegantní dojem na záhonu či v truhlíku vám bohatě postačí dva až tři vzájemně se doplňující odstíny. Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu – jak osázet zahradu na podzim. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 2. Nechte vyniknout okrasné trávy
Na konci léta a začátkem podzimu začínají okrasné trávy nabírat na své kráse. Správně zvolenými druhy docílíte
elegantní zahrady za minimální počáteční náklady. Jejich jemná květenství a stébla zachycují nízké sluneční paprsky a dodávají zahradě lehkost a pohyb. Do menších výsadeb se hodí například ozdobnice, drobné kostřavy nebo vzdušné dochany. Čtěte také: Jak osázet zahradu okrasnými travami: elegantní výsadba, která se mění během roku 3. Přidejte do zahrady podzimní barvy
Podzimní paleta barev přináší příjemné hřejivé tóny. Pro dokonalý kontrast zvolte bronzovou, měděnou, vínovou, krémovou a zlatou. Krásu nehledejte v samotných květech. Bohatou texturu dodají zahradě i podzimním truhlíkům dlužichy, sušená květenství, okrasné dýně nebo přírodní
podzimní dekorace rozmístěné u vstupu do domu a na terase či balkonu. 4. Proměňte místo, kde sedíte
Proměňte zahradní posezení v útulné místo, kde budete chtít trávit čas i během chladnějších večerů:
nový pletený přehoz nebo měkké polštáře, stylové lucerny, vonné svíčky, proutěný košík s hřejivou dekou, několik nových květináčů s podzimními rostlinami. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů 5. Přidejte jeden výrazný prvek
Místo desítek drobných ozdob zvolte jeden dominantní prvek. Může jít o velký hliněný květináč, masivní keramickou nádobu, zajímavý solitérní kámen, dřevěnou lavičku nebo designovou skupinu luceren u terasy. Pravidlo platí jasně: méně prvků působí mnohem elegantněji a klidněji.
Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu – Nechte vyniknout okrasné trávy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 6. Nechte některé rostliny odkvetlé
Tento krok je pro moderní
zahradní design naprosto klíčový. Suchá květenství trvalek a stažená stébla trav nemusíte okamžitě stříhat a likvidovat. Na podzim a v zimě vypadají v námraze naprosto skvěle, a navíc poskytují cenný úkryt i přirozenou potravu drobným ptákům a užitečnému hmyzu. 7. Vytvořte podzimní zákoutí
Nemusíte hned překopávat celou
zahradu. Vyberte jedno výrazné místo – například terasu, prostor přímo u vchodových dveří nebo útulný kout u zahradního posezení – a právě tam soustřeďte podzimní rostliny, stylové nádoby a tematické dekorace, které vás přivítají pokaždé, když přijdete domů. Tip redakce PlanetaZahrady
Nejhezčí podzimní zahrada není ta, která se křečovitě snaží vypadat jako v červenci. Nechte vyniknout strukturu trav, hřejivé barvy listů, ponechaná suchá květenství a měkké, nízké podzimní světlo. Právě tato přirozená proměna dodá vašemu domovu tu pravou atmosféru.
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Autor:
Kristýna Franclová Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz