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Upír z Feratu: Cenzurní zásahy výrazně ovlivnily film. Vadila nahota, západní elementy i pohled na organický motor

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Snímek Upír z Feratu spojil rychlá auta a napínavou atmosféru. Zákulisí vzniku odhaluje organické rekvizity i tvrdé zásahy barrandovské cenzury.
Upír z Feratu

Upír z Feratu

Zdroj: FOTO:Jiří Kučera, distr. FILM+
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