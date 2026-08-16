Pozor v nemocnici v Jihlavě. Stavba nového pavilonu od úterý omezí jeden z vjezdů

Pozor v nemocnici v Jihlavě. Stavba nového pavilonu od úterý omezí jeden z vjezdůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stavba nového pavilonu v Jihlavě
Obce na Vysočině hospodařily v posledních čtyřech letech nejlépe ze všech krajů. Jejich investiční aktivita...
Po střetu osobního auta a motocyklu zemřel dnes dopoledne na Jihlavsku motorkář. Nehoda se stala před...
U Krasonic na Jihlavsku najížděl třicetiletý motorkář na policisty, kteří ho chtěli zastavit. Poté začal...
Jeden souboj o míč změnil plány čtrnáctiletého fotbalisty ze Žďárska na celou sezonu. Při zápase si přetrhl...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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