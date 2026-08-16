Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kdo ho měl za první republiky, dmul se pýchou. Teď je pokladem pro sběratele, nabízejí 50 000 Kč minimálně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Elegantní pánové v dokonale padnoucích uniformách, vůně voskovaných parket prvorepublikových úřadů a neochvějný pocit bezpečí. První československá republika si potrpěla na prestiž a její zástupci museli reprezentovat stát na té nejvyšší úrovni.
Kdo ho měl za první republiky, dmul se pýchou. Teď je pokladem pro sběratele, nabízejí 50 000 Kč minimálně

Kdo ho měl za první republiky, dmul se pýchou. Teď je pokladem pro sběratele, nabízejí 50 000 Kč minimálně

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Záclony v Česku mizí z oken. Nahradí je neviditelné bezúdržbové zařízení ovládané mobilem
Záclony v Česku mizí z oken. Nahradí je neviditelné bezúdržbové zařízení ovládané mobilem
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky jsou směs všeho možného. Právě v tom je jejich kouzlo
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky jsou směs všeho možného. Právě v tom je jejich kouzlo

Vítejte u našeho hospodského kvízu, který prověří váš všeobecný přehled. Čeká vás mix otázek z různých...

Průvodci na Sicílii ztrácejí nervy. Turisté se hrnou k samému okraji běsnící Etny kvůli selfie
Průvodci na Sicílii ztrácejí nervy. Turisté se hrnou k samému okraji běsnící Etny kvůli selfie

Nejvyšší aktivní sopka Evropy láká davy zvědavců přímo k tekoucí lávě. Každý večer vyráží na úbočí až dva...

Tyto hodinky z dob Husáka se dnes prodávají za 75 000 Kč. Kdo má původní pouzdro, dostane ještě mnohem více
Tyto hodinky z dob Husáka se dnes prodávají za 75 000 Kč. Kdo má původní pouzdro, dostane ještě mnohem více

Možná leží zapomenuté v krabičce po dědečkovi, hluboko v útrobách starého sekretáře. Za socialismu byly...

Lidl mění strategii a ruší slevové akce. Chce tím přílákat více zákazníků do prodejen
Lidl mění strategii a ruší slevové akce. Chce tím přílákat více zákazníků do prodejen

Češi jsou národem lovců slev, což potvrzují i data. Když jeden z předních obchodních řetězců na začátku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.