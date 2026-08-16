Kdo ho měl za první republiky, dmul se pýchou. Teď je pokladem pro sběratele, nabízejí 50 000 Kč minimálně

K jejich slavnostní výstroji patřil i jeden naprosto výjimečný, drahocenný symbol moci, který dnes mnozí považují jen za starou rodinnou dekoraci. Pokud se právě tento blyštivý kousek ukrývá na vaší půdě nebo v dědečkově staré skříni, můžete slavit. Sběratelé jsou totiž dnes ochotni za tento zapomenutý klenot vyplatit na ruku částky, ze kterých se vám zatočí hlava.
Elegantní symbol státní moci: O jaký zapomenutý klenot vlastně jde?
Řeč je o naprosté designové a historické lahůdce – Československém kordu pro úředníky policie vzor 31. Tento skvost byl zaveden vládním nařízením na jaře roku 1931 a okamžitě se stal symbolem hrdosti a autority. Na rozdíl od běžných zbraní nebyl určen pro drsnou službu na ulici. Představte si teplý říjnový den roku 1935. Policejní rada na pražském ředitelství si obléká slavnostní tmavomodrý stejnokroj a k levému boku si s hrdostí připíná tento nádherný, leskle niklovaný kord. Jílec mu vyčnívá pod předepsaným úhlem 35 stupňů, připraven reprezentovat mladou republiku. Byl to čistě statusový a reprezentační předmět, který vyzařoval eleganci a respekt na každém kroku.
Mistrovské dílo ze slovenského Štósu, které bralo dech
Za zrodem této nádhery stála legendární slovenská firma Wlaszlovits Štós, která patřila k absolutní špičce v oboru chladných zbraní. Výrobce vtiskl kordu neopakovatelný charakter. Čepel o délce přes 70 centimetrů byla vyrobena z prvotřídní oceli a vyleštěna do zrcadlového lesku. Rukojeť z ušlechtilého dřeva potáhli mistři řemesla pravou rybí kůží a ovinuli dvojitým splétaným drátkem. Celkový design vycházel z armádní důstojnické šavle vzor 24, ale pro potřeby policie dostal unikátní, nesmírně bohatou reliéfní výzdobu tvořenou řadami lipových listů – symbolem naší národní identity. Vzniklo tak umělecké dílo, které dodnes bere dech svou precizností.
Detektivka na půdě: Jak poznat vzácný originál od napodobeniny?
Pokud máte pocit, že by se tento poklad mohl nacházet i u vás doma, zaměřte se na detaily. Klíčem k astronomické hodnotě je povrchová úprava a detaily třapce (portepe). Kord se vyráběl ve dvou variantách. Varianta A pro vyšší úředníky měla všechny kovové části zlacené, zatímco varianta B pro nižší třídy byla postříbřená. Zásadní je také celozlatý třapec – ten pravý prvorepublikový musí mít na obou stranách žaludu precizně vyšitý malý státní znak ČSR se lvem. Pozor na poválečné či protektorátní úpravy bez lva!
Často se také setkáte s mýtem, že šlo o zbraň pro „důstojníky policie“, což je nesmysl – první republika měla civilní policejní úředníky, nikoliv vojenské důstojníky.
Hodnota stoupá do nebes. Kde tento svatý grál bezpečně prodat?
Zatímco v době první republiky šlo o běžnou součást služebního předpisu, dnes je situace zcela jiná. Běžná sběratelská cena za zachovalý originál začíná na 50 000 Kč. Pokud však vlastníte špičkově zachovalou zlacenou variantu A s kompletním příslušenstvím a původním třapcem, můžete v aukcích pomýšlet na částku 70 000 až 150 000 Kč!
Na sběratelském portálu Detektorweb.cz jeden z nadšených diskutérů poznamenal: „Jeden z těch opravdu vzácnějších kousků z první republiky. Na aukcích se dneska točí mraky replik a předělávek z Protektorátu, takže najít stoprocentní originál v tomhle stavu a se správným třapcem je pro sběratele fakt svatý grál. Ta cena padesát tisíc je ještě hodně při zemi, pokud je to komplet.
Pokud takový klenot doma objevíte, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční síně nebo renomované portály jako Aukro, kde se o něj sběratelé doslova poperou. Utíkejte proto prohledat staré truhly a půdy po dědečkovi! Našli jste někdy při vyklízení starého domu podobný historický poklad, nebo máte doma památku, které se nehodláte vzdát za žádnou cenu? Podělte se s námi o své příběhy v komentářích!
Zdroje článku: Československý kord pro vyšší úředníky policie vzor 31, aspi.cz, Československý darovací kord pro důstojníky armády, kolem 1935, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková