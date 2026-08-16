Obraz Panny Marie Pomocné z poutního místa Maria Hilf se vrátil do Zlatých Hor

Obraz Panny Marie Pomocné z poutního místa Maria Hilf se vrátil do Zlatých HorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poutní místo Maria Hilf s obrazem
Jedním z největších kulturních svátků v moderní historii Prostějova byla slavnost položení základního...
Při průzkumu Hranické propasti minulý týden zemřel špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev. Na jeho záchraně...
Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT+ věřící. Důvodem jsou nenávistné...
Radnice v Přerově trvá na tom, aby součástí první etapy jihozápadního obchvatu města bylo i rozšíření...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Vesnicí roku jsou Velké Losiny. Ocenění putuje i do Bělkovic-Lašťan a Štítů
- DRBNA HISTORIČKA: Triumfální zájezd Máje na Moravu kvůli stavbě Národního domu v Prostějově
- Jak zemřel špičkový potápěč v Hranické propasti? Detaily záchranné akce popsal kolega
- Pouť pro LGBT+ nebude. Olomoucké arcibiskupství ji zrušilo kvůli nenávistným reakcím