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Obraz Panny Marie Pomocné z poutního místa Maria Hilf se vrátil do Zlatých Hor

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Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, prošel restaurátorskou dílnou. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají v neděli při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf.
Poutní místo Maria Hilf s obrazem

Poutní místo Maria Hilf s obrazem

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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