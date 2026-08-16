Kouč Priske o mizerném startu sezony: Musíme se ujistit, že ty špatné výkony už se nebudou opakovat

15. srpna 2026 stál dánský trenér na tiskové konferenci po zápase s Teplicemi a místo oslavného tónu rozebíral tři týdny, které Spartě přinesly víc otázek než odpovědí. Výhra 4:1 byla první výraznou úlevou od zahájení sezony 2026/27, ale Priske ji odmítl prodat jako důkaz, že je všechno v pořádku. „Musíme se ujistit, že ty špatné výkony už se nebudou opakovat,“ řekl. A měl k tomu důvod: úvodní blok ročníku vypadal u titulového favorita alarmujícím způsobem.
Tři týdny, tři rány
Série začala 25. července v Brně. Zbrojovka porazila Spartu 3:1 a Priske po zápase pro Oneplay Sport mluvil o „hodně špatném výkonu“, špatném bránění a nedostatečné kreativitě. Nebyla to zdvořilostní sebekritika, byl to trenér, který viděl tým bez struktury.
O dva týdny později, 8. srpna, přišla Mladá Boleslav. Porážka 0:2. Klubová Sparta TV pojmenovala video z tiskovky příznačně: „Nic jsme si nevytvořili.“ Žádné šance, žádný tlak, žádná odpověď na soupeře, který hrál jednoduše a efektivně.
Mezi tím se vklínil evropský dvojzápas s Lyonem. Odveta 11. srpna skončila debaklem 0:3 a Sparta sama přiznala rámec, který mluví za vše: „V deseti nám došly síly.“ Tři zápasy, tři porážky, tři různé příčiny, a přesto společný jmenovatel: nestabilita.
Teplice jako lék, nebo jen náplast?
Domácí 4:1 nad Teplicemi ukázalo, že kádr kvalitu má. Čtyři góly, sebevědomý výkon, fanoušci na Letné se nadechli. Jenže právě kontrast mezi domácí jistotou a venkovními kolapsy je to, co by mělo Priskeho znepokojovat nejvíc.
Sparta v prvních čtyřech ligových kolech dvakrát vyhrála a dvakrát prohrála. Pro klub, který se vrátil k Priskemu s mandátem dostat mužstvo zpět na vítěznou vlnu, je to rozkolísaný začátek. Doma tým funguje, venku se rozpadá. Podle nás právě tahle dvojakost je nebezpečnější než jednoznačná krize, protože umožňuje odkládat řešení. Výhra nad Teplicemi totiž snadno zakryje, že v Brně i Boleslavi Sparta vypadala jako jiný tým.
Priske má kredit, ale ne neomezený
Vedení Sparty dánského trenéra v červnu 2026 představilo jako návrat ke koncepčnímu, víceletému řešení. Víceletý kontrakt, dlouhodobá vize, kontinuita. Žádný krizový záskok, žádný hasič. V téhle optice tři špatné výsledky v srpnu ještě neznamenají otřes na lavičce.
Veřejný signál paniky z vedení nepřišel. Kritika míří na výkony, ne na trenéra osobně. Priske ale ví, že český fotbal nemá trpělivost měřenou v sezonách, měří ji v týdnech. A tři týdny už spotřeboval.
Jurásek: talent s nálepkou
Do už tak napjatého prostředí vstoupil Matěj Jurásek. Levonohý křídelník, kterého Norwich City v lednu 2025 koupil ze Slavie Praha na smlouvu do roku 2030, přišel na Letnou na hostování. Herní profil (silná střela, dribling, technika) dává smysl jako náhrada odchozího Haraslína, byť spíš v rovině soubojů jeden na jednoho než v roli hotového lídra kabiny.
Sportovně zajímavá posila. Fanouškovsky toxická. Přestup z jedné strany pražského derby na druhou je v českém prostředí mimořádně citlivý a vzácný. Mediální rámec pracoval s „pikantním přestupem“ a „naštvanými ultras“ ještě před Juráskovým debutem. Sám hráč na klubovém kanálu řekl, že si důvěru chce zasloužit na hřišti. Bez brzkého sportovního přínosu se z něj stane trvalé doprovodné téma každého slabšího zápasu.
Stabilita jako měna
Priske po Teplicích diagnostikoval problémy otevřeně: obrana, kreativita, zvládání zápasového rytmu v týdnech s evropskými poháry. Co přesně změnil v tréninku, klub veřejně nerozepisuje. Diagnóza ale stojí, a kalendář ji bude testovat dál. Osm dní mezi Boleslaví, Lyonem a Teplicemi ukázalo, jak rychle se program dokáže proměnit v soupeře sám o sobě.
Sparta zůstává ve hře o titul. Kádr na to má, zázemí na to má, trenér s víceletým mandátem na to má. Jenže luxus pohodlného kreditu si už vyčerpala, a sezona má za sebou teprve tři týdny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl