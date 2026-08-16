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Kouč Priske o mizerném startu sezony: Musíme se ujistit, že ty špatné výkony už se nebudou opakovat

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Dvě ligové porážky, evropský debakl v Lyonu a až poté domácí výhra 4:1 nad Teplicemi. Brian Priske ví, že jeden povedený večer sérii selhání nemaže.
Kouč Priske o mizerném startu sezony: Musíme se ujistit, že ty špatné výkony už se nebudou opakovat

Kouč Priske o mizerném startu sezony: Musíme se ujistit, že ty špatné výkony už se nebudou opakovat

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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