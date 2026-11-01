Chalupářský hruškový koláč osvěží časy, kdy se o víkendu peklo z ovoce právě utrženého ze zahrady

Ten moment mám v hlavě překvapivě živě. Kamarádka se stavila cestou z chalupy a položila mi na linku
tašku . Plnou, poctivě těžkou. Stála jsem nad ní v kuchyni a bylo jasné, že tentokrát nestačí dvě tři sníst jen tak. hrušek Marmelád už bylo ve spíži dost, se mi dělat nechtěl, a někde mezi tím jsem narazila na tenhle koláč. Těsto se připraví rovnou v hrnci, hrušky se kompot položí na dno formy a po upečení se všechno převrátí na talíř. Výsledek vypadá skoro jako něco, co by vám přinesli v kavárně u lesa. Vůně a zázvoru skořice se navíc držela v bytě tak urputně, že sousedka zazvonila, jestli se mi náhodou něco nepřipaluje.
Tenhle
je příjemný hlavně tím, že se nesnaží tvářit složitě. koláč Žádný krém, žádné šlehání bílků, žádné vrstvení. Hrušky se položí řezem dolů do vymazané formy, zalijí se těstem a zbytek obstará trouba. v těstě vezme část práce cukru a přidá lehce Med karamelovou chuť, která s kořením funguje velmi dobře. Je v tom trochu perník, trochu a dost podzimu. ovocný koláč
Můj tip zní: Nejraději beru hrušky zralé, ale pořád pevné. Moc měkké se v troubě rozjedou a místo pěkných půlek zůstane dole spíš ovocná hmota. Když jsou hrušky tvrdší, nechám je ještě den nebo dva ležet při pokojové teplotě. Pak pustí šťávu tak akorát a těsto je po upečení vláčnější. Recept na chalupářský hruškový koláč s medem a podzimním kořením
Z tohoto množství vyjde koláč do formy nebo menšího plechu
o velikosti 20×20 cm. Po nakrájení počítejte s 9 až 12 kousky. Těsto je hutnější, trochu lepivé a nepůsobí úplně jako klasické lité těsto. To je v pořádku, chyba to není. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Hrušky na dno formy: Medové těsto: 100 g másla 100 g třtinového cukru 100 g medu 125 ml mléka 140 g hladké mouky (nebo žitné, pokud chcete rustikálnější výsledek) 1 lžička mletého zázvoru (případně čerstvého nastrouhaného) 1 lžička mleté skořice (nebo kardamonu) 1 lžička sody na pečení 1 vejce Postup přípravy hruškového koláče s medovým těstem na chalupářský způsob
1. Troubu předehřejte na
150 stupňů, u horkovzdušné nastavte 130 stupňů. Formu nebo plech o velikosti 20×20 cm pořádně vymažte máslem a vyložte pečicím papírem. Nechte ho přesahovat přes okraje. Při obracení koláče za ty přesahy budete rádi, jinak je to zbytečně napínavá chvíle.
2.
Hrušky oloupejte, rozkrojte napůl a malou lžičkou nebo nožíkem vykrojte jádřince. Pokládejte je řezem dolů na dno formy, klidně těsně vedle sebe. V troubě trochu povolí a zmenší se, takže mezery opravdu dělat nemusíte. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Chalupářský hruškový koláč: Vláčné těsto s podzimními hruškami, které voní po chatě a vzpomínkách na víkendy bez spěchu
3. Do středně velkého hrnce vložte
máslo, med a třtinový cukr. Zahřívejte na středním plamenu a míchejte, dokud se cukr nerozpustí a směs nebude hladká, tmavší a jednolitá. Pak hrnec stáhněte z plotny.
4. K horké máslové směsi přilijte
mléko a promíchejte. Nechte ji 5 až 10 minut stát, aby trochu zchladla. Vejce se přidává až později, protože ve vroucí směsi by se srazilo. A to už by těstu moc nepomohlo. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Chalupářský hruškový koláč: Vláčné těsto s podzimními hruškami, které voní po chatě a vzpomínkách na víkendy bez spěchu
5. Do mísy prosejte
mouku, přidejte zázvor, skořici a sodu na pečení. Prosévání se dá jindy klidně přeskočit, tady má ale svoje místo. Soda se v mouce rovnoměrněji rozmíchá a v hotovém koláči pak nenarazíte na hořké kousky. Žádné hrudky…
6. Moučnou směs vsypte k vlažné máslové směsi a metličkou nebo vařečkou ji důkladně rozmíchejte. Těsto má být hladké, bez hrudek. Nakonec přidejte
vejce a ještě jednou prošlehejte. Bude poměrně řídké, možná až podezřele. Nechte to být, takhle je to správně.
7. Těsto pomalu nalijte na hrušky ve formě. Snažte se, aby zateklo i mezi jednotlivé půlky a hrušky byly celé schované pod těstem. Povrch jen trochu srovnejte, žádné pečlivé uhlazování není potřeba.
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8. Pečte
55 až 65 minut. Když začne koláč v polovině pečení rychle tmavnout, položte na něj volně alobal. Střed potřebuje delší čas, zatímco povrch se umí chytit docela rychle. Na konci zkuste špejli. Těsto zůstává lehce lepivé, ale syrové kousky by na ní zůstávat neměly. Poslední krok
1. Upečený koláč nechte ve formě
30 až 40 minut odpočívat. Tady se spěchání moc nevyplácí, horký koláč se při obracení snadno potrhá. Potom ho překlopte na servírovací tác nebo prkénko. Hrušky se dostanou nahoru a měly by být měkké, zlatavé a lehce karamelizované. Podávat ho můžete ještě teplý i vychladlý, dobrý je s trochou crème fraîche nebo se šlehačkou. Tipy redakce: Žitná mouka místo hladké: Se žitnou moukou bude mít koláč zemitější chuť a trochu hrubší, rustikálnější charakter. Se zázvorem si tahle verze rozumí opravdu dobře. Těsto ale víc zhoustne a pečení se může prodloužit asi o 5 až 10 minut. Melasa místo medu: Melasa koláč ztmaví a přidá mu výraznější, lehce nahořklou sladkost, která připomíná perník. Hodí se spíš pro ty, kdo mají rádi silnější dezerty. Med je jemnější a chuť koláče zaoblí. Skladování: Zakrytý koláč vydrží při pokojové teplotě 2 dny, v lednici až 4 dny. Před podáváním ho můžete krátce ohřát v troubě na 120 stupňů, zhruba 8 až 10 minut stačí. Těsto tím znovu zvláční. Výběr hrušek: Tvar nejlépe drží odrůdy konference nebo williams. Přezrálé hrušky se v troubě rozpadnou a místo hezkého vzoru z půlek vytvoří spíš ovocnou vrstvu. Chuťově to špatně není, jen vzhled už trochu utrpí. Pokud máte po ruce jen tvrdší hrušky, nakrájejte je raději na tenčí plátky. Zdravotní výhody hrušek: Podle portálu Healthline jsou hrušky dobrým zdrojem vlákniny, vitamínu C a flavonoidů s antioxidačními účinky. Jedna středně velká hruška dodá přibližně 22 % doporučené denní dávky vlákniny, takže i sladký koláč má v tomhle směru malé alibi.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, se souhlasem Dvě v troubě