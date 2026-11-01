Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Chalupářský hruškový koláč osvěží časy, kdy se o víkendu peklo z ovoce právě utrženého ze zahrady

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chalupářský hruškový koláč s medem a kořením je poctivý podzimní dezert, který zvládne upéct každý. Hrušky se pokládají řezem dolů na dno formy a po obrácení vytvoří krásnou přirozenou dekoraci. Recept pracuje s medem místo části cukru, zázvorem a skořicí. Výsledek voní celým domem.
Fotografie k chalupářskému hruškovému koláči

Fotografie k chalupářskému hruškovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Chalupářský hruškový koláč: Vláčné těsto s podzimními hruškami, které voní po chatě a vzpomínkách na víkendy bez spěchu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:13

Reklama
Další články z Cooky.cz
Vánoční magie v každém prasknutí: Perníkové crinkle cookies s hustým kakaovým těstem a sněhobílou moučkovou krustou
Vánoční magie v každém prasknutí: Perníkové crinkle cookies s hustým kakaovým těstem a sněhobílou moučkovou krustou
Perník s nastrouhanými jablky a čokoládou: Voňavá buchta na plech, která se skvěle hodí nejen ke kávě
Perník s nastrouhanými jablky a čokoládou: Voňavá buchta na plech, která se skvěle hodí nejen ke kávě

Když potřebuji upéct něco rychlého na víkend ke kávě nebo pro děti na svačinu, často vyhraje právě tento...

Poctivá houbová polévka z hřibů: Světlá jíška a kapka octa dělají divy
Poctivá houbová polévka z hřibů: Světlá jíška a kapka octa dělají divy

Stačí dobré houby, pár brambor, trochu másla a člověk má na stole talíř, který voní lesem i starou kuchyní...

Pečené kuřecí stehno na zelí s bramborovým knedlíkem: Hit na víkendový stůl
Pečené kuřecí stehno na zelí s bramborovým knedlíkem: Hit na víkendový stůl

Když chci uvařit něco poctivého, co zasytí celou rodinu a přitom u toho nemusím stát hodinu u sporáku,...

Medový dort není nejrychlejší moučník, ale jeho jemné vrstvy a bohatá chuť za tu práci stojí
Medový dort není nejrychlejší moučník, ale jeho jemné vrstvy a bohatá chuť za tu práci stojí

Medový dort je přesně ten typ moučníku, který nechcete péct na poslední chvíli. První den vypadá trochu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.