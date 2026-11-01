Hlídat Tess: Skutečný kousek politické historie, vystřižení Clooneyho a společná adopce hlavních hvězd

Hlídat Tess, FOTO: © 1994 TriStar Pictures, distr. TV Nova Hlídat Tess, FOTO: © 1994 TriStar Pictures, distr. TV Nova Hlídat Tess, FOTO: © 1994 TriStar Pictures, distr. TV Nova Hlídat Tess, FOTO: © 1994 TriStar Pictures, distr. TV Nova
V romantické komedii Hlídat Tess z roku 1994, která vypráví o složitém vztahu mezi bývalou první dámou a jejím tělesným strážcem, se na plátně setkaly herecké legendy Shirley MacLaine a Nicolas Cage. Zatímco ve filmu se jejich postavy neustále provokují, ve skutečnosti mezi nimi během natáčení vzniklo pevné pouto. Spojila je společná láska ke zvířatům, která vyústila až v překvapivou společnou adopci. Výstřední vdova a frustrovaný agent
Agent tajné služby Doug Chesnic (Nicolas Cage) slouží už tři roky jako šéf ochranky Tess Carlisle (Shirley MacLaine), vdovy po bývalém americkém prezidentovi. Sloužit v jejím venkovském sídle ovšem nepřipomíná prestižní kariéru v Secret Service. Bývalá první dáma je tvrdohlavá a urážlivá, takže z uznávaného agenta dělá spíše poslíčka. Když frustrovaný Doug konečně odejde, Tess si přes současného prezidenta vymíní jeho návrat.
Věčně podrážděný Doug byl pro Nicolase Cage vděčným hereckým materiálem. Svou postavu popsal jako muže, který šel k tajné službě kvůli adrenalinu a velké akci, ale v sídle paní Carlisle se z něj stal obyčejný číšník nebo sluha. Na place si však k Shirley MacLaine našel velmi blízko. Obě hvězdy spojila vášeň pro zvířata, a nakonec společně dokonce adoptovaly několik zvířecích společníků, mezi nimiž nechyběla fretka Whiskers ani skutečná zebra se jménem Pan Zed.
Sídlo pro prezidentku, mrazivá zima a Clooney ve střižně
Tvůrci při přípravách natáčení nechtěli nic ponechat náhodě, zejména při tvorbě domu, který by odpovídal společenskému postavení hrdinky. Sídlo Tess se natáčelo ve starobylé rezidenci ze začátku 19. století v baltimorské čtvrti Mount Washington ve státě Maryland. Výtvarníci budovu rozšířili o křídla a sloupoví, aby budila silný dojem prezidentské vznešenosti.
Zima v Marylandu ale štáb nečekaně potrápila mrazem, sněhem a blátem. Venkovní scény se tak často ocitly v ohrožení, a výtvarné oddělení muselo blátivé lokace maskovat potažením překližkami. Desky navíc pokrývali zeleně natřeným senem, aby vytvořili dokonalou iluzi pěstěných trávníků. V samotném filmu si mohl v drobné roličce s jedinou replikou zahrát tehdy ještě ne příliš slavný George Clooney. Ačkoliv natočil své záběry, v konečném sestřihu nakonec na plátně nezbyla ani vteřina.
Skrytý hlas režiséra i drsné záběry se skutečným Bushem
Zatímco Clooney se ve filmu nakonec neobjevil, režisér a scenárista snímku Hugh Wilson se do děje propašoval osobně. Hlas současného prezidenta, který Tess zatelefonuje a vyhoví jejím rozmarům, patří totiž právě jemu. Wilson se do problematiky ochrany VIP osob natolik ponořil, že ho u agentů Secret Service zaujala zejména frustrace mužů se zbraněmi, na které chráněné osobnosti hledí pouze jako na nudné hlídače a snaží se z jejich zraku vymanit.
Režisér do filmu nenápadně zasadil i kousek drsné politické historie. Ve scéně, kdy agenti v kanceláři sledují televizní zprávy, které hlásí nepokoje a zásah proti prezidentovi, filmaři nepoužili hraný materiál. Zpravodajské záběry zachycují reálnou událost z června 1992, kdy byl tehdejší americký prezident George H. W. Bush nucen k urychlené evakuaci během návštěvy v Panamě poté, co tamější dav protestujících vyprovokoval střelbu a použití slzného plynu.
Komedii Hlídat Tess odvysílá stanice Nova Cinema 1. listopadu ve 13:35.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).