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Kučerov chce podle zámořských médií opustit Tampu. Klub odmítá, on mezitím dál sbírá body

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Nikita Kučerov podle zámořských médií oznámil, že s Tampou Bay neprodlouží smlouvu a přeje si výměnu. Vedení Lightning odpovědělo veřejným odmítnutím. Ruský útočník přesto v prvním následujícím utkání třikrát asistoval. Za zdánlivě jednoduchou přestupovou zprávou se skrývá hodně nepříjemný problém pro obě strany.
Kučerov chce podle zámořských médií opustit Tampu. Klub odmítá, on mezitím dál sbírá body

Kučerov chce podle zámořských médií opustit Tampu. Klub odmítá, on mezitím dál sbírá body

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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