Kučerov chce podle zámořských médií opustit Tampu. Klub odmítá, on mezitím dál sbírá body

V pátek se Tampa Bay Lightning dozvěděla zprávu, kterou od svého nejproduktivnějšího hráče slyšet nechce. Podle respektovaného reportéra Elliotta Friedmana sdělil Nikita Kučerov vedení klubu i spoluhráčům, že po sezoně nehodlá podepsat novou smlouvu a rád by odešel výměnou. Nešlo zatím o Kučerovovo vlastní veřejné prohlášení. Zpráva se opírala o informace zdrojů z jeho okolí a klubu.
Generální manažer Julien BriseBois ale na neobvykle přímou otázku odpověděl neobvykle přímo. Tampa uvedla, že Kučerova vyměnit nehodlá. V jediném okamžiku tak veřejně zazněly dvě pozice, které se budou obtížně slaďovat: údajné rozhodnutí hráče odejít a odhodlání klubu nechat si ho.
Proč Tampa nechce ustoupit
Kučerov není hvězda, kterou lze bez velkých následků nahradit jiným útočníkem z trhu. Je dvojnásobným držitelem Hart Trophy, pomohl Lightning ke dvěma Stanley Cupům a teprve nedávno předstihl Stevena Stamkose na čele historického klubového bodování. Tampa na jeho tvořivosti dlouhodobě staví přesilové hry i útok při hře pět na pět. Vyměnit ho by znamenalo nejen přijít o góly a asistence, ale změnit způsob, jakým celé mužstvo vytváří šance.
Je tu také smlouva. Třiatřicetiletý útočník dohrává poslední sezonu osmiletého kontraktu na 76 milionů dolarů s průměrnou roční hodnotou 9,5 milionu. Pokud nový nepodepíše, může po sezoně odejít jako nechráněný volný hráč. Klub tedy stojí před nepříjemnou volbou: držet si mimořádnou sportovní hodnotu pro současný ročník, anebo začít uvažovat, co by za něj ještě mohl získat.
Jenže podobná výměna není jednoduchý obchod. Zájemce musí mít odpovídající prostor pod platovým stropem nebo nabídnout promyšlenou protihodnotu, která Tampu přesvědčí, že tím nezahodí další pokus o Stanley Cup. Přestup navíc komplikují hráčova smluvní práva omezující možné destinace.
Tři asistence jako odpověď na ledě
V sobotu proti Nashvillu se na ledě žádný protest nekonal. Kučerov nastoupil a u prvních tří gólů Lightning si připsal asistenci. Tampa nakonec prohrála 4:5 po samostatných nájezdech, ale její hlavní ofenzivní mozek znovu předvedl, proč se ho klub nechce vzdát. Po třinácti zápasech sezony měl osmnáct bodů.
Trenér Jon Cooper po utkání zdůrazňoval, že útočník dál pracuje pro mužstvo. A spoluhráči mají dobrý důvod nevtahovat smluvní spor na led: současná Tampa zůstává konkurenceschopná právě tehdy, když její největší hvězdy táhnou společně.
Kdo má v takové situaci silnější karty?
Na první pohled se může zdát, že hráč, který hrozí odchodem bez náhrady, drží všechny trumfy. Jenže v NHL nelze pouhým přáním jednostranně zrušit platnou smlouvu. Naopak klub riskuje, že pokud neustoupí ani při blížícím se konci kontraktu, nezíská za Kučerova nic.
Důležité je také rozlišit potvrzené skutečnosti od zákulisního zpravodajství. Tampa oficiálně potvrdila, že o zprávách ví a výměnu neplánuje. Kučerovovu žádost zveřejnila média na základě svých zdrojů; sám hráč ji zatím stejným způsobem veřejně nevysvětlil.
Pro Lightning je teď největším úkolem udržet současný tým pohromadě. Další týdny ukážou, zda se z veřejného střetu stanovisek stane vyjednávání o nové smlouvě, nebo skutečně první krok k rozchodu, který by ještě nedávno působil téměř nepředstavitelně.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – postoj vedení Tampa Bay [2], NHL.com – Tampa Bay v Nashvillu, tři Kučerovovy asistence [3], Reuters – zprávy o požadavku na výměnu [4]