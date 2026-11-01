Zapomenutý nájem za hrob může připravit rodinu o tisíce korun. Dluh po zemřelém přechází také na děti

Závazek hradit nájem za hrobové místo nekončí smrtí původního nájemce. Zákon o pohřebnictví tuto povinnost převádí přímo na manžela, děti nebo další dědice. Větší města přitom nedoplatky neodpouštějí a rovnou je předávají k soudu. Původně stokorunový roční poplatek se tak po započtení nákladů na exekuci prodraží o další tisíce korun.
Závazek přechází na manžela i děti
Lidé na Dušičky běžně kupují svíčky a věnce, ale administrativu spojenou s hrobem často neřeší. Služby a nájem se přitom platí bez ohledu na to, zda rodina místo osazuje květinami a udržuje. Podle zákona o pohřebnictví přechází právo i povinnost platit nájem po smrti původního nájemce na jeho manžela. Pokud ho nemá, přechází závazek na děti, následně na rodiče nebo sourozence. Jestliže nepřipadá v úvahu nikdo z nich, stává se smlouva součástí dědictví.
Opuštěné místo nabídne správa jiným
Provozovatelé hřbitovů obvykle uzavírají smlouvy u klasických hrobů na deset let a u urnových míst na pět let. V některých městech se hradí nájem na delší dobu dopředu, výjimečně až na dvacet pět let. Když stanovená doba uplyne a rodina peníze nepošle, zašle správa hřbitova písemnou výzvu k úhradě. Pokud dlužná částka není zaplacena do tří měsíců od této výzvy, smí provozovatel od smlouvy odstoupit. Výjimkou je situace, kdy u klasického hrobu ještě neuplynula tlecí doba.
Za opuštěný se hrob považuje po uplynutí jednoho roku od doručení poslední výzvy, případně jeden rok od skončení nájmu. Hrobové zařízení, jako je náhrobek nebo rám, správa nabídne novému zájemci. Pokud ho nikdo nekoupí, úřad ho na náklady původního majitele zlikviduje. Urny se z místa vyzvedávají a ukládají do společného hrobu na veřejném pohřebišti. Kosterní ostatky smí hřbitov z klasického hrobu vyjmout a zpopelnit až po uplynutí tlecí doby, která podle zákona trvá minimálně deset let.
Soudní poplatky a náklady exekutora
Některé menší obce nedoplatky odepisují, velká města ale přistupují k dlužníkům přísně. Například magistrát v Děčíně předává nezaplacené položky právníkovi a podává žalobu k soudu. Pokud rodina nezaplatí ani po vynesení rozsudku, následuje exekuce. V Plzni úřady řeší zhruba padesát takových pohledávek ročně.
Žalovaná částka se v krajském městě nejčastěji pohybuje kolem 1 500 korun. Představuje dlužné nájemné za poslední tři roky. K této sumě se následně připočítává 400 korun za soudní poplatek. Jestliže případ doputuje až k exekutorovi, celkové náklady se navýší o dalších více než šest tisíc korun.
Sazby se liší podle polohy hřbitova
Konečná cena za hrobové místo se skládá ze samotného nájmu za plochu a z poplatku za služby spojené s údržbou celého hřbitova. Patří sem svoz odpadu, svícení nebo údržba zeleně. Paušální smlouvy zaplacené takzvaně navždy, které vznikaly za první republiky, už současný zákon nezná a hřbitovy u nich vyžadují pravidelné platby za služby. Sazby si určují jednotlivé obce a rozdíly mezi městy dosahují stovek korun. Platnost smlouvy a případný dluh lze bezplatně ověřit u správy konkrétního hřbitova.
|Město nebo velikost obce
|Sazba podle ceníků hřbitovů
|Praha
|97 až 350 Kč za m² ročně
|Brno
|155 Kč za m² ročně
|Plzeň
|541 Kč za jednohrob ročně
|Menší obce
|přibližně 100 Kč za m² ročně
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (epravo, pohreb, idnes).