Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nejsme v žádné reality show: Hadjar vysvětlil incident s fanouškem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Isack Hadjar se během víkendu v Mexiku dostal do nepříjemné situace. V paddocku strčil do jednoho z hostů a vyvázl s varováním za porušení Mezinárodního sportovního kodexu.
Nejsme v žádné reality show: Hadjar vysvětlil incident s fanouškem

Nejsme v žádné reality show: Hadjar vysvětlil incident s fanouškem

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:23

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Bearman nemá o situaci informace: Je ale pořádně vystresovaný
Bearman nemá o situaci informace: Je ale pořádně vystresovaný
O lepší výsledek ho připravila ztráta referenčního bodu
O lepší výsledek ho připravila ztráta referenčního bodu

Až do posledních sekund věřil, že by mohl zabojovat o pole position. Max Verstappen ve svém posledním...

Uvědomuje si těsný boj s Red Bullem: Piastriho cílem je bodovat
Uvědomuje si těsný boj s Red Bullem: Piastriho cílem je bodovat

Mexická kvalifikace vůbec nevyšla Oscaru Piastrimu, který zažil prudký výkonnostní propad mezi první a...

Teď se chce hlavně dobře vyspat: Antonelli v kvalifikaci cítil tlak
Teď se chce hlavně dobře vyspat: Antonelli v kvalifikaci cítil tlak

Andrea Kimi Antonelli se už dnes večer může stát nejmladším šampionem v historii a překonat tak rekord...

K fyzickému konfliktu nedošlo, tvrdí Ocon po vyhazovu
K fyzickému konfliktu nedošlo, tvrdí Ocon po vyhazovu

Esteban Ocon skončil své působení na víkendu v Mexiku jen několik hodin před kvalifikací. Haas ho nahradil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.