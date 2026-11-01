Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednodušším

Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednoduššímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednoduššímZdroj: pexels
Článek byl publikován 01.11.2026 12:30
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