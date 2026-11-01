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Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednodušším

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Plastová karta bývala k novému účtu samozřejmostí. Teď už to platí méně. Partners Banka a Raiffeisenbank začaly dávat přednost digitální kartě v mobilní aplikaci, kterou můžete používat prakticky hned, bez čekání na poštu.
Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednodušším

Plastové karty na výběry a platby končí. V Česku je banky nahradí něčím mnohem jednodušším

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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