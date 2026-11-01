Slavný český zpěvák prozradil, jaký důchod bere v 71 letech. Proti průměrnému seniorovi má měsíčně o 2 200 Kč víc

Píseň Holky z naší školky zná snad každý, kdo pamatuje osmdesátá léta. Jeden z jejích zpěváků, Stanislav Hložek z Kroměříže, ročník 1954, ani po sedmdesátce neodešel z pódia. V rozhovoru promluvil také o své penzi a sám ji označil za obyčejnou. Úřední statistika ji ale řadí o kus výš.
Na pódiu i po sedmdesátce
Svůj největší hit nazpíval v osmdesátých letech s Petrem Kotvaldem a jako dvojice pak spolu dlouhá léta koncertovali. Hložek koncertuje i dnes. Peníze z koncertů mu přijdou vhod a vystupování ho pořád baví.
„Já mám naštěstí důchod docela normální, takový průměrný, asi 24 tisíc,“ uvedl v rozhovoru pro Stream.cz Stanislav Hložek. To, že jeho penze není nízká, přičítá hlavně tomu, že celý život platil pojištění.
Přečtěte si také: Tolik zaplatí za teplou vodu z elektrického bojleru rodina se 2 dětmi. Až uvidíte částku za 1 měsíc, zatají se vám dech Kde stojí proti ostatním důchodcům
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala nová čísla 30. října 2026. Průměrný starobní důchod podle nich ke konci září 2026 vycházel takto:
muži a ženy dohromady: 21 814 Kč, muži: 23 089 Kč, ženy: 20 597 Kč.
ČSSZ do průměru počítá jen takzvané sólo důchody. Jsou to důchody seniorů, kteří pobírají jediný důchod a nemají k němu vdovský ani vdovecký.
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro české důchodce. Od ledna 2027 jim přibude jen 304 Kč a některým ještě méně
Proti celkovému průměru má tedy zpěvák měsíčně zhruba o 2 200 Kč víc. Číslo je přibližné, protože i jeho vlastní částka je zaokrouhlená. Mezi muži je jeho náskok menší, nad jejich průměrem je jen asi o 900 Kč. Jeho slovo „průměrný“ proto sedí spíš na mužské důchody.
Sláva se do důchodu nepočítá
Úřad při výpočtu penze zajímají jen dvě věci. První jsou příjmy, ze kterých se skutečně odvedlo sociální pojištění, úředně osobní vyměřovací základ. Druhou je doba, po kterou byl člověk pojištěný.
Populární umělec tak klidně může mít podobný důchod jako řidič autobusu nebo účetní. Na nízkou penzi se naopak musí připravit živnostníci, kteří řadu let odvádějí jen minimální zálohy. Jejich vyměřovací základ je nízký, a pokud tak platí většinu kariéry, skončí jejich důchod zpravidla výrazně pod průměrem. Vyměřovací základ si ale mohou dobrovolně určit vyšší a platit tak vyšší zálohy.
Přečtěte si také: Tihle senioři si od ledna přilepší k důchodu až o 36 000 Kč ročně. Většina o tom vůbec neví Co mají z práce senioři, kteří nekončí
Kdo dosáhl důchodového věku, pobírá plný starobní důchod a dál pracuje, má od 1. ledna 2025 slevu 6,5 % na sociálním pojistném. Platí pro zaměstnance i živnostníky a v roce 2026 trvá dál. Sleva nahradila dřívější pravidlo, podle kterého se pracujícím důchodcům penze trvale zvyšovala za odpracované dny. To skončilo s rokem 2024.
Pracující důchodci mají od roku 2025 slevu 6,5 % na sociálním pojistném a vláda jim chce vrátit i zvyšování penze. Ilustrační foto. Zdroj: Carl Tronders / Unsplash.
Trvalé zvyšování chce vláda vrátit. Podle novely zákona o důchodovém pojištění, kterou schválila v červenci 2026, by se důchod zvedal za každý rok práce i za jeho část a sleva by přitom zůstala. Zatím jde jen o návrh a rozhodnout o něm musí parlament. Kdyby prošel, první zvýšení by přišlo v lednu 2028.
Od ledna přibude zhruba 300 Kč
Od 1. ledna 2027 se důchody zvednou podle nařízení vlády o valorizaci. Částka, kterou dostává každý důchodce stejně (základní výměra), poroste o 270 Kč na 5 170 Kč. Část odvozená z odvedeného pojištění, takzvaná procentní výměra, přidá 0,2 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí v zářijové tiskové zprávě spočítalo, že průměrná starobní penze tím dosáhne 22 196 Kč, přidá si tedy 304 Kč.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší plátkový eidam roku 2026. Známá česká značka v testu skončila úplně poslední
U důchodu kolem 24 000 Kč, jaký uvádí zpěvák, vychází modelově přidání od ledna 2027 zhruba na 300 Kč měsíčně, tedy podobně jako u průměrné penze. Kdo má důchod teprve před sebou, by měl vědět, že o budoucí penzi rozhoduje hlavně to, z jak vysokých příjmů a jak dlouho platí sociální pojištění.
Zdroje: https://www.ipzs.gov.cz/documents/20143/99428/bPrumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://www.finance.cz/clanky/duchodova-past-platba-minimalnich-zaloh/, https://www.newstream.cz/money/prumerny-starobni-duchod-v-cesku-prekonal-castku-21-tisic, https://www.denik.cz/spolecnost/kviz-stanislav-hlozek/, https://www.mpsv.cz/cms/documents/11abd82c-3731-cd9c-a971-0d6fb3266f17/TZ_MPSV_upozornuje_OSVC_na_mozny_nizky_duchod.pdf, https://www.cssz.gov.cz/slevy-pro-pracujici-duchodce, https://www.podnikatel.cz/clanky/vydelavajicim-duchodcum-se-opet-bude-zvysovat-penze-sleva-na-pojistnem-navic-zustane/, https://echo24.cz/a/Hbtqf/zpravy-domaci-prace-v-duchodu-bezprecedentni-navyseni-penze-vlada-odhlasovala-duchodovou-novelu, https://vipshow.cz/nejnovejsi-zpravy/stanislav-hlozek-prozradil-vysi-sveho-duchodu/petra-velikova