Pomalu pečená hovězí žebra s česnekem. Šťavnaté maso a výrazná chuť, kvůli které se vyplatí počkat

Když se doma peklo hovězí, nebylo to úplně obyčejné vaření. Na vesnici se častěji držela prasata, to bylo praktičtější a běžnější, ale čas od času se objevilo i domácí hovězí, někdy telátko. Párkrát jsme maso dostali od sousedů. Hovězí žebra na česneku mám spojená právě s takovým vařením: pár základních surovin, velký pekáč, vůně z trouby a maso, které se musí nechat v klidu dojít do měkka. Stojí to hlavně na česneku, cibuli, kmínu a na trpělivosti. Bez té to u žeber moc nejde.
Tohle jídlo se netváří složitě, a dobře tak. Když jsou
žebra pěkně prorostlá, udělají spoustu práce sama. Osolit, opepřit, rychle opéct, přendat do pekáče a pak už se do toho člověk nemá zbytečně míchat. U nás se k nim nejčastěji vařil , někdy obyčejné brambory, k tomu špenát nebo bramborový knedlík . A ta směs česneku, cibule a masa, která se začne z trouby linout někdy v půlce pečení, to je přesně ten důvod, proč se chodí dušené zelí nenápadně nakukovat pod poklici.
Mám k tomu jednu malou radu: Pokud zrovna nespěcháte, nechte maso po osolení a opepření aspoň 30 minut stát na lince. Není to žádná věda, jen se koření líp přichytí a žebra se potom pečou rovnoměrněji. Nejradši je mám ve chvíli, kdy se ještě nerozpadají na vlákna, ale od kosti už jdou skoro bez přemlouvání. Recept na domácí hovězí žebra pečená na česneku
Počet porcí: 4 až 6 porcí
Celkový čas: zhruba 3 hodiny a 20 minut Ingredience pro přípravu 1,8 kg hovězích žeber 2 lžíce sádla 2 větší cibule 1 celá hlavička česneku 2 lžičky celého kmínu 2 lžičky soli 1 lžička čerstvě mletého pepře 250 až 400 ml vody na podlití podle potřeby 1 lžíce oleje, pokud chcete maso předem potřít Postup přípravy poctivých hovězích žeber pečených na česneku
1. Hovězí
žebra nejprve očistěte od volných blan a větších kusů přebytečného tuku. Všechno ale neodkrajujte. Trocha tuku je u tohoto masa spíš pomocník, při pečení drží žebra šťavnatá.
2. Maso ze všech stran osolte a opepřete. Kdo chce, může ho zlehka potřít
olejem, jak se to v některých domácích postupech dělá. Potom ho nechte asi 30 minut odpočinout při pokojové teplotě.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na silnější plátky. Česnek rozeberte na stroužky, oloupejte je a část nechte celou, část nakrájejte na plátky. Ve výpeku se pak chuť rozloží o něco líp.
4. Ve větším hrnci nebo na pánvi rozehřejte
sádlo a žebra na něm zprudka opečte ze všech stran. Nejde o to maso propéct, jen zatáhnout povrch a dostat do základu výraznější chuť.
5. Do pekáče rozložte
cibuli, přidejte česnek a všechno posypte kmínem. Na připravený základ položte opečená žebra a přilijte přibližně 250 ml vody.
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6. Pekáč přikryjte poklicí, případně ho pevně utěsněte alobalem. Vložte ho do trouby vyhřáté na
170 °C a pečte asi 2 hodiny. Během pečení jednou nebo dvakrát zkontrolujte, jestli je v pekáči dost tekutiny, a případně trochu podlijte.
7. Po dvou hodinách pekáč odkryjte, žebra přelijte výpekem a vraťte do trouby. Dopékejte ještě
30 až 45 minut při 180 °C. Teď už maso nabírá barvu a povrch se začne pěkně opékat.
8. Pokud je výpek moc řídký, vyndejte maso na chvíli stranou a šťávu nechte bez poklice pár minut probublat. Cibule i
česnek ji přirozeně zahustí, takže není potřeba přidávat mouku ani nic podobného.
9. Hotová
hovězí žebra poznáte jednoduše: nůž do masa zajede bez většího odporu a maso se dá od kosti snadno oddělit. Úplně na kaši bych je ale nepekla, lepší je, když si ještě trochu drží tvar. Foto: Cooky.cz, Žebra nepečte úplně na kaši, aby si drželi tvar.
10. Podávejte hned po upečení, nejlépe s
bramborovým knedlíkem, vařenými bramborami nebo krajícem chleba, který se ve výpeku neztratí. Zbytky nechte vychladnout, uložte do lednice a snězte ideálně do 2 dnů. Druhý den bývá maso často ještě lepší. Rady a tipy redakce Masitější a vyšší žebra mohou potřebovat o něco delší pečení. U hovězího se pár minut navíc většinou neztratí. Česnek nedávejte jen nahoru na maso. Když část skončí pod žebry a kolem nich, pustí víc chuti přímo do šťávy. Chcete-li tmavší výpek, nechte žebra v závěru chvíli dopékat odkrytá a už je zbytečně nepodlévejte. Když chcete mít šťávu hladší a jemnější, po upečení ji přeceďte přes sítko a cibuli s česnekem do ní lehce propasírujte vařečkou. Dá se to vynechat, ale ke knedlíku je takový výpek opravdu vděčný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková