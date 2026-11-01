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Pomalu pečená hovězí žebra s česnekem. Šťavnaté maso a výrazná chuť, kvůli které se vyplatí počkat

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Když se u nás doma dělalo hovězí, bývala to malá událost. Hovězí žebra pečená na česneku mám ráda právě proto, že z pár obyčejných surovin udělají poctivý oběd, který voní už od trouby a maso je po delším pečení krásně měkké. Základ stojí na česneku, cibuli, kmínu a pomalém pečení podlitém jen trochou vody.
Obrázek k receptu na Hovězí žebra pečená na česneku: poctivé maso z trouby, které se rozpadá na vidličce a voní po česneku

Obrázek k receptu na Hovězí žebra pečená na česneku: poctivé maso z trouby, které se rozpadá na vidličce a voní po česneku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hovězí žebra pečená na česneku: poctivé maso z trouby, které se rozpadá na vidličce a voní po česneku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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