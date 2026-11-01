Kde se natáčelo Páni kluci: Koleje o dva roky později vytrhaly a tvůrci chtěli Levín přejmenovat ze strachu ze záměny

Páni kluci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova Páni kluci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova Páni kluci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova
Když v roce 1975 režisérka Věra Plívová-Šimková natáčela rodinnou komedii Páni kluci, objevila malebnou lokálku mezi Velkým Březnem a Úštěkem, v jejímž srdci leželo nádražíčko v obci Levín. Jen o pár let později však stát tuto romantickou část železnice zrušil a vytrhal koleje, takže film dnes slouží jako vzácný dokumentární záznam jedné ztracené éry. Uličníci se na hradě zapletou se zloději
Sirotek Tomáš (Michael Dymek) žije u přísné tety Apoleny (Iva Janžurová) a smířlivého strýčka Václava (Karel Augusta) v klidném městečku počátkem 20. století. Spolu s nejlepšími kamarády Jožkou a tulákem Hubertem tráví volný čas neustálým vymýšlením lumpáren. Ve snaze zapůsobit na spolužačku Blanku podvede Tomáš učitele kvůli lístkům za vzorné chování, a když hrozí prozrazení, trojice raději uteče na zříceninu starého hradu Pokštejn. Uprchlíci se na zřícenině nečekaně připletou k partě dospělých lupičů, kteří právě vykradli občanskou záložnu.
Městské uličky, kostely a ředitelnu s prostranstvím pro školní slavnost poskytly k natáčení Litoměřice. Filmaři využili například i zahradu místního biskupství na Dómském náměstí, odkud pochází strom, na kterém seděl Hubert. Kulisami pro zříceninu hradu Pokštejn se stal severočeský hrad Rýzmburk, který se nachází nedaleko města Osek.
Železnice čelila strachu ze jména Lenin
Nejdůležitější stavbou celého filmu se ovšem stalo opravdové nádraží v Levíně. Místní budovu, kolem které teta Apolena se strýcem Václavem řídili domácnost, sice tvůrci zútulnili a přistavěli jí dřevěné zdobení, ale nad reálným jménem stanice chvíli visel otazník. Z určitého úhlu na kameru totiž původní název Levín mohl vzdáleně připomínat jméno Vladimira Iljiče Lenina, což u produkce vyvolalo politické obavy. Stanice se tak ve filmu měla pro jistotu přejmenovat na Zaječí. Proti této myšlence se ale rezolutně postavili sami místní obyvatelé a filmaři od změny raději upustili.
Natáčení s vlakem představovalo logistický oříšek i po jiné stránce. Bylo těžké najít historickou a provozuschopnou parní lokomotivu a funkční dobové vagony. Tým musel nakonec poskládat soupravu ze tří různých koutů republiky. Parní lokomotiva číslo 310.134 dorazila až z cukrovaru v Mnichově Hradišti a filmaři ji pro účely natáčení pokřtili jménem Vlkava.
Koleje po natáčení zmizely v trávě
Když v roce 1976 vstoupil film do kin, staly se scény z nádraží nechtěně pomníkem celé jedné tratě. Jen o dva roky později, v květnu 1978, projel nádražím v Levíně vlak naposledy. Stát zastavil provoz na celém úseku mezi Velkým Březnem a Úštěkem, což ukončilo 88 let trvající historii. Koleje dělníci brzy z velké části vytrhali a stanice osiřela.
Bývalé nádraží v Levíně, kde filmaři točili schovávání kluků na toaletách, dodnes stojí. Majitel u něj ovšem zazdil okénko pokladny a budovu využívá jako soukromý domek. Místa po chybějících kolejích postupně zarostla stromy.
Část slavné filmařské železnice se ovšem dočkala záchrany. Nadšencům se postupně podařilo obnovit provoz nedaleko Levína na úseku Velké Březno – Zubrnice. Vlaky z filmu, jakož i atmosféru z natáčení, dnes připomíná Železniční muzeum na zubrnickém nádraží. Tamější muzejní železnice mimochodem přilákala i další české filmaře. V roce 2000 posloužila Zubrnická trať a stanice režiséru Filipu Renčovi, který ji pro natáčení svého muzikálu Rebelové na chvíli přejmenoval na Týniště.
Páni kluci odvysílá stanice Nova v neděli 1. listopadu v 16:05. Snímek Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( kudyznudy, filmovamista, csfd, idnes).