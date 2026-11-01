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Kde se natáčelo Páni kluci: Koleje o dva roky později vytrhaly a tvůrci chtěli Levín přejmenovat ze strachu ze záměny

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Komedie Páni kluci z roku 1976 posloužila jako dokument k navždy zrušené trati. Filmaři se navíc na nádraží obávali podoby se slovem Lenin.
Páni kluci

Páni kluci

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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