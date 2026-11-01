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Nejlegendárnější hlášky z Pána prstenů. Znáte je všechny?

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Gandalfův zákaz průchodu, Glumův milášek nebo skřeti, kteří řeší jídelní lístek. Filmový Pán prstenů přinesl řadu nezapomenutelných hlášek. Některé dojímají, jiné baví a jedna dodnes vyvolává překvapivou otázku.
Nejlegendárnější hlášky z Pána prstenů. Znáte je všechny?

Nejlegendárnější hlášky z Pána prstenů. Znáte je všechny?

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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