Nejlegendárnější hlášky z Pána prstenů. Znáte je všechny?

Foto: Magnific
Filmová trilogie Pán prstenů režiséra Petera Jacksona se zapsala do historie nejen velkolepými bitvami, hudbou Howarda Shorea a fantastickým světem Středozemě. Diváci si z ní odnesli také řadu hlášek, které se postupně osamostatnily a začaly žít vlastním životem. Některé se proměnily v internetové memy, jiné fanoušci citují i po více než dvou desetiletích. A přitom nemusí jít o žádné dlouhé proslovy. Někdy stačí dvě slova, která správná postava pronese ve správný okamžik. Od Gandalfova výkřiku po Glumova miláška
Začít můžeme větou, kterou znají i lidé, kteří Tolkienovo dílo nikdy pořádně nesledovali.
„Jeden prsten vládne všem.“ Právě tato část slavného verše vystihuje základní nebezpečí celé trilogie. Prsten není obyčejným kouzelným předmětem, ale nástrojem moci, který postupně ovládá své nositele. Krátká formulace se stala prakticky poznávacím znamením celého příběhu.
Neméně slavná je Gandalfova scéna z Morie, kde se čaroděj postaví démonickému balrogovi. Jeho
„You shall not pass!“, tedy „Neprojdeš!“, patří k nejznámějším filmovým výkřikům vůbec. Působivost okamžiku přitom nespočívá jen v samotných slovech. Ian McKellen dokázal jedinou větou vyjádřit odhodlání čaroděje ochránit ostatní členy Společenstva, přestože sám čelí obrovskému nebezpečí.
Úplně jiný osud potkal Boromirovo varování před cestou do Mordoru.
„One does not simply walk into Mordor.“ V původní scéně jde o vážné upozornění na nepřátelské území a téměř nemožný úkol. Internet však z Boromirova výrazu vytvořil jeden z nejrozšířenějších filmových memů. Sean Bean se tak stal tváří bezpočtu obrázků, které začínají slovy, že něco zkrátka nejde jen tak jednoduše udělat. Pán prstenů
Foto: Magnific
A potom je tu Glum. Jeho proslulé
„My precious!“, česky známé jako „Můj milášek!“, nepotřebuje žádné vysvětlování. Andy Serkis vytvořil postavu, jejíž způsob mluvy, mimika a posedlost Prstenem patří k nejvýraznějším hereckým výkonům celé trilogie. Zvláštní hlasový projev je natolik charakteristický, že si diváci dokážou Gluma vybavit prakticky okamžitě. Brambory, skřetí jídelníček a přátelství, na které se nezapomíná
Pán prstenů ovšem nabízí také překvapivě mnoho humoru. Stačí připomenout Samvěda Křepelku a jeho nadšení pro brambory. Když Glumovi vysvětluje, co všechno se s nimi dá dělat, vzniká jedna z nejvtipnějších kulinářských scén celé trilogie. Anglické „Po-ta-toes!“ se stalo samostatným fanouškovským vtipem. Sean Astin dokonce v roce 2023 uvedl, že právě bramborovou hlášku na něj lidé často pokřikují.
Ještě podivnější kulinářský okamžik přichází ve Dvou věžích. Skřeti odvádějí zajaté hobity Smíška a Pipina k Sarumanovi, jenže po dlouhém pochodu dostávají hlad. Někteří navrhují, že by si mohli pochutnat přímo na zajatcích. Velitel Uruk-hai Uglúk to však odmítá. Hobiti se musí dostat k Sarumanovi živí.
Když se jeden z neposlušných skřetů pokusí zajatce napadnout, Uglúk mu usekne hlavu a pronese památnou větu:
„Looks like meat’s back on the menu, boys!“ Volně přeloženo: „Vypadá to, že maso je zase na jídelníčku, hoši!“
Ostatní skřeti se okamžitě vrhnou na mrtvého druha. A právě tady vzniká otázka, která fanoušky baví dlouhé roky. Jak mohou skřeti znát pojem jídelní lístek? Navštěvují snad ve Středozemi restaurace? A pokud ano, co se v takovém skřetím podniku podává?
Zajímavé je, že nad touto zdánlivou maličkostí nepřemýšlejí jen diváci. Nathaniel Lees, který Uglúka ztvárnil, v rozhovoru pro Thrillist z roku 2021 vysvětloval, že slovo menu nemusí nutně znamenat restauraci. Může jednoduše označovat dostupný výběr jídla. Jeho herecký kolega Stephen Ure, představitel Grishnákha, naopak připustil, že podobná formulace do prostředí skřetů příliš nezapadá.
K celé záležitosti se vyjádřil také Elijah Wood. Na Liverpool Comic Conu v roce 2024 vysvětloval, že scenáristé někdy používají moderní obraty i ve fantastických nebo historicky laděných příbězích. Podstatné podle něj je, že jde o povedený vtip, který si diváci pamatují. Právě to skřetí jídelní lístek dokonale splňuje.
Ne všechny nezapomenutelné repliky ovšem stojí na humoru. Jedna z nejpůsobivějších zazní před závěrečnou bitvou u Černé brány, když Gimli připustí, že by nikdy nečekal smrt po boku elfa. Legolas mu nabídne jiný pohled: co kdyby to bylo po boku přítele? Krátká výměna krásně uzavírá jejich vztah, který se během celé výpravy vyvíjel od vzájemné nedůvěry až k opravdovému přátelství.
Podobně silnou scénu nabízí závěr Návratu krále. Aragorn při své korunovaci zastaví hobity, kteří se mu chtějí poklonit, a připomene jim, že právě oni si zaslouží mimořádnou úctu. Následně před čtveřicí hobitů poklekne nejen nový král, ale také celý shromážděný dav. Slavná věta
„You bow to no one“, tedy „Vy se nikomu klanět nemusíte“, patří k nejdojemnějším okamžikům trilogie.
Právě v tom spočívá síla Jacksonova Pána prstenů. Dokáže diváky rozesmát debatou o bramborách, vzápětí je napnout soubojem s balrogem a nakonec dojmout přátelstvím několika naprosto rozdílných postav. Každá z těchto hlášek připomíná jiný důvod, proč se lidé ke Středozemi stále vracejí.
A pokud bychom měli vybrat tu vůbec nejpodivnější, skřetí jídelníček má opravdu silnou konkurenci jen těžko. Ostatně představa, že někde v Mordoru existuje hostinec se specialitou dne, je natolik absurdní, že se jí člověk jen tak nezbaví.
Nejlepší hlášky z Pána prstenů. Kolik z nich poznáte?
Některé věty z Pána prstenů jsou tak známé, že si při jejich přečtení okamžitě vybavíme nejen postavu, ale také její hlas, výraz a celou scénu. Vybrali jsme šestnáct nezapomenutelných replik z filmové trilogie. Vzpomenete si na všechny?
„Neprojdeš!“ – Gandalf, Společenstvo prstenu. Legendární střet s balrogem v hlubinách Morie. „Do Mordoru se člověk jen tak nedostane.“ – Boromir, Společenstvo prstenu. Vážné varování, ze kterého internet vytvořil nesmrtelný meme. „A já tvá sekera.“ – Gimli, Společenstvo prstenu. Trpaslík se připojuje k Frodově výpravě. „Jednu ano. Ale co druhá snídaně?“ – Pipin, Společenstvo prstenu. Důkaz, že pro hobity je jídlo skutečně důležité. „My rozhodujeme jen o tom, co uděláme s časem, jenž nám byl dán.“ – Gandalf, Společenstvo prstenu. Jedna z nejmoudřejších myšlenek celé trilogie. „Můj milášku!“ – Glum, Návrat krále. Dvě slova, která dokonale vystihují jeho posedlost Prstenem. „Bram-bo-ry!“ – Samvěd Křepelka, Dvě věže. Legendární vysvětlování kulinářských možností brambor. „Vypadá to, že se nám maso na jídelníček vrátí, hoši.“ – Uglúk, Dvě věže. Skřetí hláška, která dodnes vyvolává otázky o stravování ve Středozemi. „Ten nový Gandalf je ještě protivnější než ten starý.“ – Gimli, Dvě věže. Typický trpasličí humor. „Mám ti to vyprávět? Nebo ti mám najít nějakou bednu?“ – Legolas, Dvě věže. Elf si během obrany Helmova žlebu dobírá Gimliho kvůli jeho výšce. „Čekej mě na úsvitu pátého dne.“ – Gandalf, Dvě věže. Slib, který předchází jednomu z nejvelkolepějších příjezdů posil ve filmové fantasy. „Já nejsem muž!“ – Éowyn, Návrat krále. Nezapomenutelná odpověď Pánu nazgúlů. „Ale to se počítá jen jako jeden!“ – Gimli, Návrat krále. Trpaslík odmítá uznat Legolasovi více zásahů za zabití obrovského olifanta. „A co po boku přítele?“ – Legolas, Návrat krále. Krátká věta, která završuje jeho přátelství s Gimlim. „Přátelé, vy se neklaňte.“ – Aragorn, Návrat krále. Jedna z nejdojemnějších scén, v níž nový král Gondoru vzdává úctu hobitům. „Za Froda!“ – Aragorn, Návrat krále. Dvě slova, po kterých se rozběhne do poslední bitvy před Černou bránou.
A která hláška se vybaví vám jako první? Gandalfovo „Neprojdeš!“, Glumův milášek, nebo některá z Gimliho věčných poznámek? Možná máte svého favorita, který se do našeho výběru ani nedostal.
Zdroj:
https://www.fandango.com/movie-news/10-best-the-lord-of-the-rings-quotes-755219
https://www.gamespot.com/articles/lord-of-the-rings-actors-discuss-the-meats-back-on-the-menu-scene/1100-6490652
https://www.thepopverse.com/movies-lord-rings-middle-earth-restaurants-elijah-wood-liverpool-comic-con