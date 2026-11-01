Tihle senioři si od ledna přilepší k důchodu až o 36 000 Kč ročně. Většina o tom vůbec neví

Často se říká, že úřad si dávky pohlídá sám a že když nepřišel žádný dopis, nárok asi není. U příspěvku pro lidi, kteří doma dýchají s pomocí kyslíku nebo plicního ventilátoru, je to drahý omyl. Od ledna 2027 navíc tato pomoc vzroste a přestane být dočasná. Kdo s žádostí otálí, riskuje, že mu za uplynulé měsíce nic nepřijde, protože nový příspěvek se přiznává nejdřív od měsíce, kdy žádost podá. Plnou roční výši zvýšeného příspěvku ale může dostat jen nový žadatel, dosavadním příjemcům úřad sám přidá jen malou částku.
Kolik dostanete teď a kolik od ledna
Zákon č. 92/2026 Sb. od 1. ledna 2027 zvedá zvýšenou sazbu, která vznikla v době energetické krize jako pomoc s drahou elektřinou pro přístroje na dýchání, a ruší její časové omezení, takže bude trvalá. Okruh oprávněných lidí zůstává stejný a výše příspěvku nezávisí na příjmu ani na důchodu.
Příspěvek na mobilitu (měsíčně) do 31. 12. 2026 od 1. 1. 2027 základní sazba 900 Kč 900 Kč zvýšená sazba 2 900 Kč 3 000 Kč Přečtěte si také: Tolik zaplatí za teplou vodu z elektrického bojleru rodina se 2 dětmi. Až uvidíte částku za 1 měsíc, zatají se vám dech
Kdo bere 2 900 Kč už v roce 2026, polepší si od ledna 2027 o 100 Kč měsíčně, tedy o 1 200 Kč ročně. Nemusí nic vyřizovat, protože Úřad práce mu částku upraví sám, zapíše ji do spisu a nové rozhodnutí nevydává. Celých 36 000 Kč za rok 2027 dostane nový žadatel, který podmínky splňuje po celý rok, žádný měsíc nestráví celý v nemocnici a požádá nejpozději v lednu. Při pozdější žádosti je částka nižší.
Zbytečně tratí ten, kdo bere jen základních 900 Kč, ačkoli podmínky vyšší sazby splňuje. Podle našeho propočtu od ledna 2027 přichází o rozdíl až 2 100 Kč měsíčně, za rok 25 200 Kč.
Průkaz, pravidelné cesty a přístroj doma
Domácí kyslík často potřebují starší lidé, příspěvek ale k důchodu nepatří. Je to samostatná dávka bez horní věkové hranice, kterou mohou dostat i děti. Nejdřív musíte splnit podmínky běžného příspěvku na mobilitu:
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro české důchodce. Od ledna 2027 jim přibude jen 304 Kč a některým ještě méně je vám víc než 1 rok, máte nárok na průkaz typu ZTP či ZTP/P, každý měsíc opakovaně jezdíte za úhradu, třeba taxislužbou k lékaři, a stačí to doložit čestným prohlášením, nežijete v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením ani v domově se zvláštním režimem a nepobýváte ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Kromě jízd musí tyto podmínky trvat celý kalendářní měsíc. Navíc musíte doma po celý kalendářní měsíc používat přístroj, který slouží k dlouhodobé domácí oxygenoterapii, nebo přístroj pro domácí plicní umělou ventilaci. Ministerstvo práce v prosinci 2022 vysvětlilo, že nerozhoduje, kolik hodin denně přístroj běží.
Nárok naopak nezakládají odsávačky dýchacích cest ani přístroje, kterými se léčí poruchy dýchání ve spánku, a pojišťovna na ně potvrzení nevydá. Seznam přístrojů stanoví zákon. Zda přístroj potřebujete, posoudí vždy lékař.
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Kdo zvýšený příspěvek na mobilitu zatím nedostává, musí o něj Úřad práce požádat sám a zvlášť, nezávisle na důchodu. Potřebuje k tomu potvrzení své zdravotní pojišťovny, že doma používá potřebný přístroj, jinak úřad vyšší částku nepřizná. U nové žádosti o příspěvek na mobilitu se zpětně neplatí: přiznat ho lze nejdřív od začátku měsíce, ve kterém žádost podáte.
Kdo zvýšený příspěvek zatím nedostává, musí o něj Úřad práce požádat samostatně a doložit potvrzení zdravotní pojišťovny o používání přístroje. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash.
Postup zvládnete ve třech krocích:
Požádejte svou zdravotní pojišťovnu o potvrzení, že přístroj používáte. U VZP stačí žádost volnou formou e-mailem, telefonem, poštou, datovou schránkou nebo osobně. Požádat za vás může i zmocněnec, třeba příbuzný, a plná moc nemusí být ověřená. Vyplňte žádost o příspěvek na mobilitu. Úřad práce ČR nabízí formulář i se vzorem vyplnění. Žádost s potvrzením podejte Úřadu práce elektronicky přes identitu občana nebo datovou schránku, poštou či osobně. Po přiznání hlídejte změny
Každou změnu, která ovlivní nárok nebo výplatu, musíte Úřadu práce písemně ohlásit do 8 dnů. Jde například o stěhování do pobytové služby nebo o konec používání přístroje. Za kalendářní měsíc, který celý strávíte v nemocnici, se příspěvek nevyplácí. Když vás ale přijali první den měsíce nebo propustili poslední den měsíce, za celý měsíc v nemocnici se to nepočítá. Výplata se obnoví od měsíce, ve kterém pobyt v nemocnici celý měsíc netrval.
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Příspěvek je chráněný před exekucí a nedá se z něj nic strhávat ani na základě dohody o srážkách. Když si nejste jistí, zda váš přístroj nárok zakládá, zeptejte se lékaře nebo své pojišťovny. Se žádostí poradí bezplatná linka Úřadu práce ČR 800 779 900.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/up-cz/prispevek-na-mobilitu, https://mpsv.gov.cz/senat-podporil-vyssi-prispevek-pro-osoby-zavisle-na-domaci-podpore-dychani-a-upravy-harmonogramu-digitalizace-davek, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2026/92, https://advokatnidenik.cz/2026/05/28/urady-prace-asi-budou-nektere-socialni-prispevky-vyrizovat-jeste-dva-roky/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-davky-osoby-se-zdravotnim-postizenim-2026-ztp-prispevky-308927, https://www.e15.cz/finexpert/prispevky-a-davky/prispevek-na-plicni-ventilaci-pokracuje-i-pristi-rok-1420626, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/potvrzeni-vzp-k-zadosti-o-prispevek-na-mobilitu, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/handicapovanym-se-zvedl-prispevek-na-mobilitu-pacienti-s-plicnimi-pristroji-maji-nove-narok-na-dalsi-12503, https://psp.cz/eknih/2025ps/stenprot/016schuz/s016092.htm, https://energozrouti.cz/clanek/seniori-budou-mit-od-ledna-vedle-duchodu-narok-az-na-36-000-kc