Tolik zaplatí za teplou vodu z elektrického bojleru rodina se 2 dětmi. Až uvidíte částku za 1 měsíc, zatají se vám dech

Večer je v koupelně rušno. Nejdřív se osprchuje táta po práci, pak obě děti po tréninku a nakonec máma, která ještě napustí dřez na nádobí. Bojler za dveřmi mezitím tiše hřeje a každý litr teplé vody se jednou propíše do vyúčtování elektřiny. U čtyřčlenné rodiny se z toho za rok sejde nečekaně vysoká suma.
Kolik teplé vody proteče za den
V průměru připadá na jednoho obyvatele asi 40 litrů teplé vody denně. Evropská výpočtová norma z roku 2008 počítá u rodinných domů se 40 až 50 litry na osobu a den, a to u vody ohřáté na 60 °C. Čtyřčlenná rodina tak každý den spotřebuje 160 až 200 litrů.
Na ohřátí 40 litrů je potřeba zhruba 2,2 kWh tepla. S každým dalším litrem a s každým stupněm navíc spotřeba roste. Bojler k tomu ztrácí teplo i ve chvílích, kdy z kohoutku nic neteče.
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Redakce z těchto údajů sestavila modelový výpočet. Počítá se čtyřmi lidmi se stejnou spotřebou 40 až 50 litrů na osobu denně, s vodou ohřátou na 60 °C, s běžnými ztrátami bojleru a s cenami ze základních ceníků E.ON, PRE a ČEZ platných od 1. ledna 2026. Bojler takové rodiny spotřebuje za měsíc asi 300 až 360 kWh elektřiny.
Kolik za ni rodina zaplatí, určuje hlavně sazba. V nízkém tarifu dvoutarifové sazby D25d stojí kilowatthodina zhruba o 35 až 40 % méně než v jednotarifové sazbě D02d. Ceny za kilowatthodinu v tabulce už zahrnují DPH.
Sazba Cena za kWh (od 1. 1. 2026) Měsíčně (2026) Za rok 2026 D25d, nízký tarif 3,59–4,07 Kč 1 100–1 500 Kč 13 000–18 000 Kč D02d, jeden tarif 5,57–6,61 Kč 1 700–2 400 Kč 20 000–29 000 Kč Přečtěte si také: Tihle senioři si od ledna přilepší k důchodu až o 36 000 Kč ročně. Většina o tom vůbec neví
Rodina v jednotarifu tedy za samotný ohřev zaplatí ročně výrazně víc než stejná rodina s nízkým tarifem. Do částek přitom nejsou započítané stálé měsíční platby za jistič, paušál dodavatele ani vodné a stočné. Ceny se navíc liší podle dodavatele, produktu a distribučního území a fixace nebo individuální nabídka může vyjít levněji než základní ceník.
Levný proud jen osm hodin denně
Sazbu D25d mohou mít domácnosti s nainstalovaným akumulačním ohřívačem vody, tedy se zásobníkovým bojlerem. Nízký tarif v ní platí 8 hodin denně a jeho časy určuje distributor. Bojler v této sazbě hřeje jen v levném pásmu.
Když rodina zásobu teplé vody vypotřebuje dřív, další ohřev přijde až s dalším nízkým tarifem. Objem bojleru proto musí vystačit na celý den. O změnu sazby požádejte svého dodavatele elektřiny, který ji vyřizuje s distributorem, a do elektroinstalace sami nezasahujte.
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Koupel ve vaně spotřebuje několikanásobně víc teplé vody než obyčejná sprcha. Návyky v koupelně proto s účtem pohnou víc než drobné úpravy jinde v domácnosti. Pomůže třeba, když se celá rodina ve všední dny sprchuje a vanu si nechá na víkend.
Sprcha spotřebuje několikanásobně méně teplé vody než koupel ve vaně, a to se pozná i na účtu za elektřinu. Ilustrační foto. Zdroj: Martin Jaroš / Unsplash.
Roli hraje i objem zásobníku. Podle údajů výrobce rostou denní tepelné ztráty s velikostí bojleru, takže zbytečně velký kus platíte, i když nikdo vodu nepouští. Příliš malý zase v nízkém tarifu nevydrží do dalšího ohřevu, a proto se při výměně vyplatí vybírat podle skutečné spotřeby domácnosti.
Bezpečná teplota v bojleru
Stáhnout teplotu co nejníž kvůli úspoře je riskantní. Hygienická vyhláška, na kterou ve svém doporučení z roku 2025 odkazuje i Státní zdravotní ústav, uvádí, že teplá voda by po minutě puštění neměla mít méně než 50 °C a nejlépe přes 55 °C. Stejné hodnoty se hodí jako vodítko i pro domácí bojler. Bakterie legionely se totiž nejlépe množí ve vlažné vodě.
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Opačný extrém také škodí. Příliš horká voda urychluje usazování vodního kamene na topném tělese a u kohoutku se jí snadno někdo opaří, v rodině s dětmi tím spíš. Teplotu proto držte nad hranicí z vyhlášky, ale ne zbytečně vysoko, a šetřete raději kratšími sprchami a výhodnější sazbou.
Zdroje: https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/20251229tzzmenovycenovyvymer.docx, https://www.estav.cz/cz/5822.ohrev-teple-vody-velikost-zasobniku-na-ohrev-teple-vody, https://www.tzb-info.cz/hodnoceni-energeticke-narocnosti-budov/6839-potreba-vody-a-tepla-pro-pripravu-teple-vody, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vyplati-se-ohrivat-vodu-elektrickym-bojlerem-nebo-tepelnym-cerpadlem-29396.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/sporit-energie-snizovanim-teploty-vody-v-bojleru-je-nebezpecne-31258.html, https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/rozvody-vody-kanalizace-plynu-elektro/je-vas-doma-vic-poradime-vam-jak-si-spravne-vybrat-a-nastavit-bojler_28303.html, https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/dzdcsokce50200.pdf, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Doporuceni_SZU_kontrola-teple-vody_20250904.pdf, https://www.cez.cz/cs/podpora/prehled-distribucnich-sazeb-elektriny, https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ceniky/moo_ele_cez_elektrina_na_dobu_neurcitou_01012026_92025.pdf, https://www.e15.cz/ceny-elektriny-2026-srovnani-dodavatelu, https://www.kurzy.cz/elektrina/d25d, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny