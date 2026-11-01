Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům drsný vzkaz

Dagmar Havlová se pochlubila společnou fotografií s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž usedla na Pražském hradě. Zatímco jedni bývalou první dámu chválili, jiní jí setkání s hlavou státu vyčítali. Její reakce na sebe nenechala dlouho čekat.
Dagmar Havlová se na Pražském hradě setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Bývalá první dáma usedla po jeho boku během slavnostního uvedení dosud neznámé divadelní hry svého zesnulého manžela Václava Havla. Společnou fotografií se následně pochlubila na sociálních sítích, kde vyvolala pořádný rozruch. Naše redakce In-Lifestyle si všimla, že zatímco jedni jí za setkání s hlavou státu tleskali a obdivovali její eleganci, další jí vyčítali, že se s prezidentem vůbec nechala vyfotografovat. Dagmar Havlová si však kritiku nenechala líbit a odpověděla způsobem, který dal jasně najevo, co si o podobných komentářích myslí.
Na Hradě zazněla dosud neznámá hra Václava Havla
Na Pražském hradě se v rámci festivalu Havel alive uskutečnilo mimořádné divadelní představení. Herci Dejvického divadla zde uvedli hru Varování, která byla přibližně před rokem objevena v pozůstalosti Zdeňka Urbánka, přítele Václava Havla. Dagmar Havlová si tuto událost pochopitelně nenechala ujít. Po jejím boku usedl také prezident Petr Pavel, s nímž se následně nechala zvěčnit na společné fotografii, již ukázala i na Instagramu.
Bývalá první dáma zvolila pro slavnostní příležitost výrazné fialové šaty, které doplnila nápadnou broží. Elegantní model působil velmi vkusně a podtrhl její typickou noblesu. Na sociálních sítích se Havlová podělila nejen o fotografii s prezidentem, ale také o radost ze samotného představení. „Hra stará, ale setsakramentsky současná,“ napsala.
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Společná fotografie rozdělila fanoušky. Havlová se ozvala
Pod fotografií se brzy začaly objevovat nejrůznější reakce. Řada sledujících Dagmar Havlovou chválila a nešetřila komplimenty. „Paní Havlová, děkuji, že jste nám majákem a že se ve Vás ta slušnost, noblesa, laskavost a krása umí skvěle skloubit,“ napsal jeden z obdivovatelů. Další ocenili nejen její vzhled, ale také samotné spojení s prezidentem. „Mělo a má smysl stát si za svým, být poctivý především k sobě. Podpora nynějšího prezidenta (…) má totiž stejné hodnoty,“ vzkázala jiná z komentujících. Nechyběly ani emotikony srdíček a potlesku.
Objevila se ovšem také početná skupina kritiků, kterým se společná fotografie vůbec nezamlouvala. Někteří svůj nesouhlas dávali do souvislosti s komunistickou minulostí Petra Pavla před rokem 1989. Jiní připomínali, že Václav Havel byl komunistickým režimem pronásledován a vězněn, a proto jim spojení jeho manželky s prezidentem připadalo jako rozpor. „To by Václav koukal,“ napsala jedna ze sledujících. Další komentující se ptala, jak může Havlová usednout vedle člověka, kterého označila za komunistického rozvědčíka. Objevily se také mnohem ostřejší osobní útoky a urážky na adresu prezidenta i bývalé první dámy.
Dagmar Havlová se nakonec rozhodla na kritické reakce odpovědět přímo. „Koukám, že se nejspíš budu muset ptát svých ‚fanoušků‘, kdo vedle mě má a nemá sedět. Ach jo. Už mě to tady nebaví,“ napsala. Dala tak najevo, že jí podobné výčitky nejsou příjemné a že si nenechá diktovat, s kým se může fotografovat nebo vedle koho může usednout. Pod příspěvkem se tak vedle obdivu k její eleganci rozproudila také debata o minulosti, politice a o tom, zda by měla být společná fotografie s prezidentem důvodem k tak vyhroceným reakcím.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům jasný vzkaz byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.