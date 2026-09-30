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POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?

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V posledním díle Politické koridy v tomto volebním období předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Co vás nejvíce mrzí, že se v tomto volebním období nepodařilo prosadit, dotáhnout do konce nebo alespoň nastartovat?
POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?

POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?

Zdroj: Studio třiarchitekti
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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