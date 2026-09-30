POLITICKÁ KORIDA: Co vás nejvíce mrzí, že se v Olomouci nepovedlo?

Odpovědi zastupitelů nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle času doručení do redakce.
Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)
Pokud mám hovořit za své gesce, tak mě mrzí, že se do ročního investičního plánu nedostala revitalizace deponie ve Smetanových sadech. Jedná se areál za pavilonem H směrem k železniční trati, který nám tento park poněkud hyzdí. O to více mě to mrzí, protože to není až tak finančně náročný projekt a jeho realizace se už táhne přes druhé volební období. A v oblasti odpadů se nám pozdržela softwarová aplikace pro kontrolu a nabídku řešení likvidace živnostenských odpadů, která odstraní neoprávněné užívání veřejných odpadových nádob. Ale znáte to, když si spolu mají povídat tři různé softwarové produkty, to je horší než pod babylonskou věží.
Miloslav Tichý (ANO)
Začnu tím, co mě rozhodně nemrzí. Nemrzí mě, že v Olomouci ve velkém investujeme a opravujeme městský majetek. Nemrzí mě, že se nám přitom podařilo snížit dluh města o stovky milionů korun. Nemrzí mě, že jsme vybudovali další parkovací místa, i když jich potřebujeme ještě více, máme v plánu postavit 3 parkovací domy. Nemrzí mě, že opravujeme školy a školky a rozšiřujeme jejich kapacity. Nemrzí mě, že po dlouhé době znovu stavíme městské byty. A také mě nemrzí, že jsme připravili projekty nové sportovní infrastruktury, především zimního stadionu, který začneme příští rok stavět.
Čtěte také: POLITICKÁ KORIDA: Proč nejsou na náměstí v Olomouci mlžítka nebo stromy? Jak přežít vedra?
Co mě naopak mrzí? Jako investičního náměstka mě mrzí, že stále nemáme stavební povolení na cyklostezku do Chomoutova. Už jsme museli rázně zakročit a vyměnit projektanta. Mrzí mě, že Piráti dostali v minulé vládě ČR na starost digitalizaci stavebního řízení a dopadlo to, jak to dopadlo – všem tím způsobili obrovské škody. A mrzí mě, že se města a kraje dosud nedohodly na změně rozpočtového určení daní. Nastavení, které prosadil Miroslav Kalousek z TOP 09, mohlo připravit Olomouc od roku 2008 o miliardové příjmy. Tyto peníze jsme mohli využít na lepší služby a další investice pro obyvatele města.
Marek Zelenka (STAN a Zelení)
1. Pravidla pro jednání s developery nejsou stále schválená #Bydleni
Na rozdíl od ostatních měst přešlapujeme na místě a dnes již standard v podobě férových pravidel platících pro velké developery nemáme schválený.
2. Multifunkční hala #JsmeNaZačátku
Rada vsadila vše na jednu kartu - konkrétní megalomanský projekt, který neprošel veřejnou soutěží. Projekt patrně selže a my budeme opět na začátku.
Čtěte také: POLITICKÁ KORIDA: Spolupráce s developerem na multifunkční hale v Olomouci? Pozitiva a rizika
3. Východní tangenta #ČísloNaAndreje
Byť bývalý primátor i aktuální primátorka jistě mají “číslo na Andreje”, tak společnost OLMA stále efektivně blokuje povolení pro výstavbu zásadního dopravního vysvobození pro východní část Olomouce.
4. Odstoupení od otevřených výběrových řízení do managementů městských firem #MěstskéFirmy
Rada před 7 lety schválila nový model řízení městských firem a uzavřela s managementy nové smlouvy na dobu určitou. Po uplynutí této doby byly namísto vypsaných otevřených výběrových řízení automaticky všechny prodlouženy.
5. Areál letiště stále nemá žádnou koncepci do budoucna #Letiště
Jedna z nejzajímavějších rozvojových ploch jak pro rekreaci, tak pro kanceláře nebo bydlení, nemá žádnou logickou koncepci.
6. Cyklostezka do Chomoutova #Cykloopatření
Zásadní a slibovaný bezpečný propoj je stále na začátku, tentokrát kvůli chybě projektanta. Projekt se teprve překresluje.
7. Zrušení sdílených kol #Bikesharing
Za dobu 4 let zmizely z města sdílené prostředky mikromobility. Jsme takřka jediné univerzitní město, ve kterém tento pro studenty oblíbený způsob dopravy není k dispozici.
Čtěte také: POLITICKÁ KORIDA: Jaký máte názor na plánovanou budovu SEFO v Olomouci?
Jan Holpuch (ODS)
Nejvíc mě mrzí, jak málo se podařilo v oblasti parkování. Město se chlubí třemi studiemi parkovacích domů, ty ale zůstávají na papíře. Z Fondu mobility, do kterého řidiči posílají desítky milionů ročně, se financuje kde co, nových parkovacích míst přibylo naprosté minimum.
Čeho naopak máme víc, jsou regulace. Rezidentní parkování zdražilo na dvojnásobek, zpřísnilo se zásobování v centru, což působí problémy místním obchodníkům. O prodloužení placeného parkování i na večery a víkendy, které rada schválila před nedávnem, ani nemluvím.
Zkrátka, ke zlepšení situace s parkováním toho město moc neudělalo. O to důsledněji se pustilo do řidičů.
Pavel Grasse (ProOlomouc a Piráti)
Nejvíce mě osobně mrzí, že se nepodařilo více pokročit v jednání s ŘSD o urychleném dokončení přípravy a započetí prací na alespoň části východní tangenty od Lipenské směrem na Šternberk. Výrazně by se tak ulehčilo Hodolanům a Chválkovicím od tranzitní dopravy. Snad se také brzy podaří odblokovat přísné limity ochranného pásma vodních zdrojů Olmy a ta druhá část od Lipenské na Přerov bude také brzy reálná. A oddychne si i Holice. Podle mého názoru neexistuje pro základní systém dopravy v Olomouci více alternativ, které by řešily jak tranzit, tak mezičtvrťové dopravní vztahy.
Čtěte také: POLITICKÁ KORIDA: Potřebuje Olomouc sdílená kola? Za jakých podmínek?
Také mě mrzí, že se nepodařilo zatím prosadit jiné, pro město úspornější řešení sportovní haly, než dosavadní předběžná dohoda naposílat do čistě privátního projetu za 30 let víc než 2 miliardy a nemít na konci vůbec nic. Myslím si, a jsem o tom přesvědčený, že pokud by město zvolilo cestu vlastní, nebo alespoň nějaké PPP rovnocenné spolupráce, tak by na konci těch 30 let za menší peníze mělo alespoň vlastní sportovní infrastrukturu. Odůvodňovat 2 miliardy z rozpočtu města za multifunkční halu tím , jak jsem také slyšel, že si chce někdo v pořádné hale poslechnout Kabáty (při vší úctě k nim), mi přijde nanejvýš úsměvné.
Do třetice mě mrzí, že se dosud nepodařilo vůbec pokročit v jednání s některými partnery na městě a úřadem o tom, jak realizovat, obzvláště na sídlištích, chodníčky z betonových šlapákových dlaždic, aby lidé nemuseli chodit po dešti v blátě a cyklisté si při krácení svých cest těmito vyšlapanými trasami nešpinili pláště. Po realizaci těchto chodníčků na Nových Sadech v parku u kapličky a v parku Lesní, které podle mého názoru byly úspěšné, se další prosadit zatím nepodařilo.
Neodpověděl Martin Jirotka (SPD a Trikolora).