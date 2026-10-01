Čtvrteční díl Ulice: Zprávy o Sonině těhotenství, Magdino velké rozhodnutí a Žofka má strach o mámu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude čtvrteční Ulice? Tonda má plán, jak z Radka dostat informace. Řešit se bude Sonino těhotenství i to, co je s Žofčinou mámou. A Magda musí učinit vážné rozhodnutí o svém budoucím profesním směřování. Tondova strategie
Tonda se rozhodl, že když se Jirka nemá k tomu, aby od Áje zjistil podrobnosti ohledně Sonina pátečního stavu, udělá to sám a po svém. Když v hospodě narazí na Radka, rozhodne se jej pozvat na panáka whiskey a opít ho. Pak je plán jasný – až bude Mastný opilý, vše mu řekne. Po čtyřech panácích začne Tonda s tím, že co s tou Soňou bylo a že má o ni strach. Radek mu pak do ucha pošeptá, o co jde. Hložánek starší po jeho slovech naprosto ztuhne. Poté začne zmatkovat s tím, že okamžitě musí mluvit s Jirkou. To se mu ale celý den nedaří a syn po náročném dni s ním už nic řešit nechce. Vše nechává na zítra.
Těhotenství
Radek se pak ještě večer zastaví u Soni doma s tím, že jí musí říct nejnovější vývoj. Přizná, že se jej Hložánek starší pokoušel opít a následně z něj dostat informace o jejím psychickém stavu. A taky dodá, že mu je dal. Když se Soňa vyděsí, Mastný se jen směje. Pak jí vysvětlí situaci – Tondovi řekl, že za zhoršením stavu stálo to, že je těhotná – a to s Jirkou. Soňa je v šoku a nelíbí se jí to. Mastný má ale radost. Jirka posílá na výzvědy otce, a to znamená, že je zoufalý.
Tlak na Magdu a vážné rozhodnutí
Ota si pozval Magdu k sobě do ředitelny. Ta přijde a rovnou hlásí, že ví, co po ní chce. Nakonec neříká ne a slíbí, že to celé nejprve promyslí. Když se o tom doma baví s Petrem, ten je nejprve dotčený. Navíc Magda na něj vyletí ohledně dispečinku – do toho ji s Filipem natlačili a ani nepočkali na její odpověď. Má pocit, že na ni všichni akorát tlačí a ona se nemůže v klidu rozhodnout.
Ještě ten večer se Magda sejde s Eddiem v Coolně a probírají situaci. Když pak za ní přijdou Kolda, Laura a Val s kyticí a poděkováním za doučování, něco se v ní zlomí a ví, že je v tom nesmí nechat. Petrovi se svěří, že nastoupí jen na částečný úvazek a Ota bude dál hledat učitele matematiky.
Mafiánská minulost
Lexík si stěžuje na nedostatek volného času a možnost být s kamarády. Lumír má pro něj nečekané řešení – kamarády si může pozvat k nim domů. Lexa je nadšený, ale jen do chvíle, než to oznámí klukům. Tadeáš mladšího bratra odtáhne pryč s tím, že se aspoň teda doma zeptají. Ale už teď je jasné, že tam něco nesedí.
Velká sázka
Michala opět kontaktuje ZeldenLord a Erik se rozhodne zasáhnout a jednou pro vždy to mezi nimi vyřešit – navrhne Michalovi, aby napsal, že budou jejich herní souboj streamovat. Tajemný hráč to přijímá, ale má podmínku – pokud Michal prohraje, musí si na hlavu nasadit směšnou masku. Michal zase v případě své výhry požaduje hráčovo odtajnění.
Strach o mámu
Žofka má velký strach o mámu. Ta se za ní odpoledne stavila, aby si popovídaly a probraly, jak se jí daří stíhat dvě vysoké školy. Když se pak zvedá k odchodu, zamotá se jí hlava. Žofku hned zajímá, jestli se jí to děje často. Paní Dušková neochotně přizná, že poslední dobou se jí to už párkrát stalo, ale že to nic není a hned to přejde. Navíc její lékař má teď dovolenou. Takže počká, až se vrátí.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).