V Polsku vycházející kometu Nowaka odsoudili, Slavia ho už ale pečlivě sledovala

Wiktor Nowak seděl v roce 2020 doma před počítačem, uprostřed pandemie, když mu trenér Kycko a koordinátor akademie Urban během videohovoru oznámili, že v Legii Varšava pro něj místo není. Důvod? Pořádně mu ho nikdo nevysvětlil. Až později se z okolí akademie vynořil verdikt, který zní jako rozsudek z jiné éry: příliš malý, příliš hubený, motoricky nedostatečný. Nowak plakal. Devět z deseti kluků v jeho situaci by s fotbalem seklo, řekl později jeho trenér ze Znicze Pruszków Michał Dumała. Nowak nesekl. A v Edenu mezitím někdo pozorně sledoval čísla na monitoru.
Cesta od vyřazení ke druhé polské lize
Po odchodu z Legie zamířil Nowak do Znicze Pruszków, klubu druhé polské ligy, kde dostal šanci od trenéra Grzegorze Szoky. Právě tam začal příběh, který ho nakonec dovedl do Prahy, i když o tom tehdy neměl tušení. Znicz mu dal minuty, důvěru a prostor dozrát. Fyzicky pozdní hráč postupně nabíral parametry, které mu v šestnácti chyběly. Z hubeného teenagera se stal záložník s dynamikou, kterou polské texty později označily za „motorický fenomén“.
Přes Znicz vedla cesta do Wisły Płock v Ekstraklase, kde Nowak odehrál 33 zápasů, vstřelil 5 branek a přidal jednu asistenci. Solidní čísla pro mladého záložníka v nejvyšší soutěži. Ale ani zdaleka ne čísla, která by sama o sobě spustila přestupovou horečku.
25 reportů a jeden algoritmus
Slavia ho přitom v tu dobu už dávno měla v hledáčku. A „dávno“ neznamená pár měsíců před přestupem. Podle Przeglądu Sportowego ho analyticko-statistické programy Slavie zachytily už v sezoně 2022/23, tedy ještě ve druhé polské lize, v dresu Znicze. Ne skaut na tribuně, ne tip od agenta. Algoritmus.
Slávistický náborový model funguje ve třech vrstvách: data, video, živé sledování. Od roku 2020 pracují analytici přímo ve sportovním úseku klubu, denně, exkluzivně. Sportovně-technický ředitel Jakub Mareš opakovaně deklaroval, že klub chce dál budovat skauting, analytiku i loan management a do budoucna víc zapojit umělou inteligenci. U Nowaka ten proces vypadal konkrétně takto: první datová stopa ve Zniczi, následně 25 skautských reportů z ligových zápasů i reprezentačních startů za polskou U21. Když se Nowak přesunul do Ekstraklasy, Slavia podle vlastního vyjádření monitorovala prakticky každý jeho zápas.
Trenér Jindřich Trpišovský po zápase v Teplicích upřesnil, že skauti s Nowakovým jménem přišli poprvé v zimě 2026. Klub viděl hodně jeho zápasů a rozhodla i schopnost hrát víc rolí, zakončovat pravou, levou i hlavou. Slavia nekupovala formu. Kupovala profil ověřovaný tři roky.
Pět gólů za devět zápasů
Nowak přestoupil do Edenu v létě 2026. A pak udělal něco, co nečekal ani klub, který ho tak dlouho sledoval. V prvních devíti ligových zápasech vstřelil pět branek a přidal asistenci, z pozice středního záložníka. Trpišovský sám přiznal, že Slavie Nowaka nedělala primárně kvůli gólům, ale kvůli komplexnosti. Střelecká exploze překvapila i trenérský štáb.
Přirovnání k Tomáši Součkovi, které se okamžitě nabízelo, Trpišovský opatrně korigoval. Společné prvky vidí v síle v boxu, pohybových rysech a produktivitě z druhé vlny. Rozdíly jsou ale podstatné: Souček byl silnější hlavou, Nowak má širší akční rádius, lepší střelu a hraje výš, ofenzivněji. „Nějaká podobnost tam je, ale hodně vzdálená,“ shrnul trenér.
25. září 2026 pak Nowak nastoupil za seniorskou reprezentaci Polska proti Bosně a Hercegovině. Stal se tak prvním hráčem v historii, který reprezentoval Polsko jako fotbalista české ligy.
Chyba Legie a slávistická lekce
Legia dnes Nowaka paradoxně uvádí na webu své akademie mezi absolventy, kteří se prosadili v zahraničí. Veřejně se ale k chybě nikdo z klubu pod jménem vyjádřit nechce. Polský server WP SportoweFakty to konstatuje výslovně.
Podstatné není jen to, že Legia špatně odhadla talent. Akademie hodnotila hráče „tady a teď“, výšku, váhu, rychlost v šestnácti letech. Slavia pracovala s potenciálem a systémovým fitem. Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy se dá vyčíslit: Nowakova tržní hodnota podle hráčských databází vzrostla z 1,5 milionu eur při odchodu z Polska na 5 milionů eur, tedy přibližně o 85 milionů korun. Kontrakt v Edenu běží do roku 2030. Slavia není pod tlakem prodávat a pro okamžitý odchod by musela přijít opravdu výjimečná nabídka.
Sám Nowak dnes říká, že ho vyřazení z Legie naučilo zvládat těžké chvíle. „Vyšlo mi to k dobrému,“ shrnul v rozhovoru pro Przegląd Sportowy. Na monitoru v Edenu to věděli dřív než on.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl