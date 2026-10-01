U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená

U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřenáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřenáZdroj: mapy.cz, Fakultní nemocnice Olomouc
Článek byl publikován 01.10.2026 06:36
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