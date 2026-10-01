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U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená

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Přibližně půl roku bude neprůjezdná jedna z hlavních tras v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. V oblasti u Kliniky psychiatrie pokračují stavební práce, které si vyžádají také uzavírku silnice. Další omezení zůstávají v platnosti i v jiných částech největšího zdravotnického zařízení střední Moravy.
U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená

U porodnice neprůjezdné. Důležitá trasa ve FN Olomouc bude půl roku zavřená

Zdroj: mapy.cz, Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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