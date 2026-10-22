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Pardubické krematorium otevře zázemí. Ukáže historické i moderní pece

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Pardubické krematorium v sobotu 24. října zpřístupní obřadní prostory i zázemí, kam se veřejnost běžně nedostane. Návštěvníci uvidí historické pece známé z filmu Spalovač mrtvol i ty současné. Novinkou budou hudební ukázky souboru, který doprovází smuteční obřady.
Pardubické krematorium otevře zázemí. Ukáže historické i moderní pece

Pardubické krematorium otevře zázemí. Ukáže historické i moderní pece

Zdroj: Tomáš Hlaváč
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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