Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Matěji, proč tě holky nechtějí?, FOTO: Jaromír Komárek, se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe
Československá komedie Matěji, proč tě holky nechtějí? (1981) vypráví o venkovském zednickém učni, který to vůbec neumí s holkami. O jejím natáčení dodnes kolují historky o zastaveném natáčecím dni, traktoru v příkopě a vojácích, kteří chtěli zbít jednoho z herců za jeho zápornou roli. Film dnes od 16:20 vysílá stanice FILMBOX+ One. Pocta nové vlně u zednického učně
Děj sleduje venkovského zednického učně Matěje Hůrku (Ivan Wiesner), který žije v chalupě se svou čipernou babičkou (Milada Ježková) chystající se na novou svatbu s důchodcem Vokurkou. Mladík se zakouká do odtažité Barči, jenže tu mu přebírá jiný kluk Evžen a Matěj se při neobratném hledání první lásky zaplétá do jednoho maléru za druhým. Když ho například při koupání nahého v rybníku přistihnou holky, řeší se celý poprask ještě na schůzi. Nakonec ale při požáru seníku zachrání krávu a stane se z něj hrdina.
Režisér Milan Muchna snímkem v roce 1981 navázal na vlnu teenagerovských komedií sedmdesátých a osmdesátých let. Příběh mladíka tápajícího v milostných začátcích vzdáleně připomíná Ostře sledované vlaky z roku 1966 a odkazuje také k českým filmům Miloše Formana.
K filmům československé nové vlny se Muchna přihlásil i výběrem obsazení, když do role podnikavé Matějovy babičky přizval Ježkovou. Pro titulní úlohu pak sáhl po svém oblíbeném herci Wiesnerovi, se kterým už předtím natočil teenagerovský snímek Hon na kočku z roku 1979 a později mu svěřil menší roli také ve vojenské komedii Zelená léta z roku 1985.
Natáčecí den, který se zastavil
Natáčení údajně narazilo na nečekanou překážku kvůli nahé scéně. Když si Yvetta Kornová přečetla scénář a zjistila, že se má před kamerou svléknout, řekla režisérovi, že to neudělá. Muchna jí tehdy mezi čtyřma očima slíbil, že to po ní chtít nebude.
V den natáčení se ale k požadavku vrátil a chtěl, aby se herečka přece jen svlékla. Kornová odmítla, takže se musel zastavit celý natáčecí den. Nakonec však nezůstala sama, protože se za ni postavil producent a po něm i celý štáb.
Traktor v příkopě
Venkovské scény vznikaly mimo jiné v Týně nad Vltavou a vesnický bál se točil v kulturním domě v obci Bzová. Své si při natáčení užil Bronislav Poloczek, pro kterého filmaři přichystali nečekanou řidičskou zkoušku.
Posadili ho totiž do traktoru se šestiradličným pluhem a dali mu pouhou půlhodinu na to, aby se se strojem naučil zacházet. Krátký zácvik na zvládnutí těžké techniky nestačil, takže Poloczek nakonec s traktorem sjel až do příkopu.
Hrozba nakládačky přímo v kinosále
Nečekanou dohru měl film pro Zdeňka Podhůrského, který v komedii ztvárnil zápornou postavu a na plátně se ošklivě choval k dívce. Když později nastoupil na vojnu, museli jít vojáci na snímek povinně do kina.
Jeho filmové chování diváky v uniformách pořádně dopálilo a sálem se neslo volání, že by mu za to dali nakládačku. Podhůrského tenkrát zachránilo jen štěstí, že měl kvůli vojenské službě krátce ostříhané vlasy a nikdo ze spolubojovníků ho v kině nepoznal.
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