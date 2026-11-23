Medvídek, FOTO: Martin Špelda / Falcon / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Medvídek, FOTO: Martin Špelda / Falcon / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Medvídek, FOTO: Martin Špelda / Falcon / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Medvídek, FOTO: Martin Špelda / Falcon / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Medvídek, FOTO: Martin Špelda / Falcon / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe
Hořká komedie Medvídek (2007) vznikala v pražském Břevnově a její natáčení se pro Jana Hřebejka proměnilo v silně osobní záležitost. Před kameru totiž postavil svého teprve měsíc starého syna Jonáše, kterého tentýž kněz z filmových křtin o dva měsíce později pokřtil i ve skutečnosti. Na place se navíc improvizovalo při chlapském mejdanu, Klára Issová dostala roli kvůli nečekanému nedorozumění a Tatiana Vilhelmová nakonec porušila vlastní slib z kostýmových zkoušek. Osobní stopy na place
Děj sleduje tři kamarády z gymnázia a jejich manželky, kterým se pod poklidným povrchem rozpadají vztahy kvůli lžím a nevěrám. Soukromý galerista Jirka (Jiří Macháček) se doma hádá o pořádek s cukrářkou Vandou (Tatiana Vilhelmová), gynekolog Roman (Roman Luknár) tají před ženou Annou (Anna Geislerová) druhou rodinu a diplomat Ivan (Ivan Trojan) s manželkou Johankou (Nataša Burger) řeší v Římě vlastní krizi. Sám Hřebejk přitom snímek s nadsázkou popsal jako film o Samotářích, kteří se oženili, protože hlavní role mají zase Macháček a Trojan.
Hřebejk chtěl, aby snímek zasáhl diváky co nejvíc osobně, a tak obsadil i děti z vlastní party. Jirkovu dcerku Anežku si zahrála vlastní dcera Macháčka Berta, se kterou před kamerou hodně improvizoval.
V další dětské roli účinkoval teprve měsíc starý Jonáš Hřebejk, kterého v Břevnovském klášteře filmově křtil Prokop Siostrzonek a o dva měsíce později ho pokřtil i ve skutečnosti. Když jednou Hřebejkova manželka přišla s chlapcem do kláštera a malý se rozplakal, nakojila ho rovnou v sakristii.
„Málokdo měl asi to štěstí, že kojil nebo byl kojen v sakristii břevnovského kláštera!“ řekl Hřebejk.
Vilhelmová (dnes Dyková) si zase na kostýmových zkouškách dupla, protože se se svou postavou nechtěla příliš ztotožňovat, a rovnou prohlásila:
„V žádném případě nebudu hrát ve svém oblečení!“ Hřebejk ale herce přesvědčoval, že čím bude film osobnější, tím víc lidí zasáhne, a tak nakonec Vilhelmová odehrála ve vlastním oblečení skoro celý snímek. Přeobsazení kvůli nedorozumění
Klára Issová roli úzkostné Vandiny sestry Emy původně vůbec dostat neměla, Hřebejk si do ní totiž vybral Ivanu Uhlířovou. Jenže ta těsně před první klapkou odjela do zahraničí, se štábem se špatně domluvili a Hřebejk měl pocit, že musí roli přeobsadit. Náhodou tehdy potkal Issovou, o které si myslel, že se na postavu vůbec nehodí, přesto ji pozval na kamerové zkoušky. Mezitím se Uhlířová vrátila a před tvůrci ležely dvě odlišné verze téže postavy. Producent Ondřej Trojan tehdy namítl, že všechno mluví proti změně, nakonec ale roli přece jen dostala Issová.
Ostatně Hřebejk dal protiúkoly i dalším hercům, takže Geislerová a Macháček dostali typy hodných až nudných lidí. Režisér k tomu řekl:
„Někteří režiséři se známých herců bojí, protože si nenechají hned tak něco líbit. Já na to vždycky říkám, že jsem točil s Kodetem, takže se nebojím nikoho.“
Geislerovou s Luknárem navíc obsadil ve dvojici už podruhé po Krásce v nesnázích, tentokrát ale do úplně jiného vztahu. Sám Luknár, který žil v Maďarsku, přitom při jejich vůbec prvním telefonátu netušil, kdo mu volá. Zeptal se proto Hřebejka, jestli už někdy něco natočil, na což se ze sluchátka po dlouhém kuckání ozvalo:
„Ježišmarjá, ty v*le, tohle mi ještě nikdo nikdy neřekl!“ Hřebejk mu pak poslal všechny své filmy a vzniklo z toho přátelství. Improvizovaný mejdan se Suzi Quatro
Když si Geislerová během natáčení v jednom z bytů přátel zabroukala melodii od Petra Iljiče Čajkovského, snadno u majitelů našli příslušné CD, protože si potrpěli na klasickou hudbu. Geislerová si hudbou pomáhala k pláči před kamerou, a tak se skladba nakonec dostala i do filmu.
Podobně vznikl i divoký chlapský mejdan. Herci si v bytě pustili Suzi Quatro, začali řádit a štáb rychle zapnul kameru, teprve potom se dotočily záběry, jak se na večírek chystají. Osobní vklad přidal i Ivan Trojan, který pro scénu z oslavy narozenin sám složil píseň Probuď se květino a zazpíval ji s kytarou.
Noční scéna zase vznikala ve vinárně Bokovka, kterou tehdy Hřebejk spoluvlastnil s kamarády. Natáčení ve vlastním podniku přirovnal k točení idylické krajiny za špatného počasí, které vypadá krásně, ale umí být pořádně trýznivé. Reálné zázemí poskytla i Věra Křesadlová, která si po boku Jiřího Menzela zahrála Romanovu matku. Romanovi rodiče totiž bydlí přímo v jejím skutečném bytě a v záběrech jsou vidět i lampy, které sama tvořila jako výtvarnice. Řada scén pak vznikla v pražském Břevnově, například Vandina cukrárna v Šultysově ulici nebo galerie v pavilonu Vojtěška.
Chyby v dortu i na kolejích
Ani v komedii, která původně nesla pracovní název Medovník, se tvůrci nevyhnuli drobným přehmatům. Pozorní diváci si všimli, že medvídkový dort od Anny se ve filmu objeví třikrát rozkrojený, pokaždé má ale jiný korpus. V 72. minutě zase Jirka pustí po kolejích vagón, který se převrátí na bok, jenže hned v následujícím záběru už znovu stojí na kolech. Drobnou nesrovnalost skrývá i římská scéna v 70. minutě, kde má autobus vpředu jinou poznávací značku než vzadu.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, novinky, zena.aktualne).