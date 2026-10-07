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Otestovala jsem 6 papírových kuchyňských utěrek (2026): Nejdražší nemusí být nejsavější, výsledky překvapí

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Papírové kuchyňské utěrky vypadají na první pohled podobně, jejich cena i množství papíru v balení se ale výrazně liší. Do srovnání jsme zařadili výrobky z Lidlu, Penny, Tesca, Albertu, dm a Actionu. Vedle ceny balení je důležité sledovat také počet a velikost útržků a především to, kolik tekutiny jeden list skutečně zvládne nasát a zda se po namočení okamžitě nerozpadne.
Otestovala jsem 6 papírových kuchyňských utěrek (2026): Nejdražší nemusí být nejsavější, výsledky překvapí

Otestovala jsem 6 papírových kuchyňských utěrek (2026): Nejdražší nemusí být nejsavější, výsledky překvapí

Zdroj: redakce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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