OT-64 SKOT předběhl svou dobu. Bohužel ku svému neprospěchu.

OT-64 SKOT spojil československé motory, převodovky a nápravy s polskou finální montáží. Výsledkem byl na polovinu 60. let mimořádně moderní osmikolový transportér. Výroba se však rozbíhala ve chvíli, kdy konstruktéři ještě nestihli odstranit všechny jeho slabiny.
Když se OT-64 poprvé oficiálně ukázal veřejnosti, projížděl 9. května 1965 vojenskou přehlídkou na pražské Letné. Dokázal jet po silnici rychlostí až 94 km/h, plavat a v základním provedení převážet vedle dvoučlenné osádky až osmnáct lidí. Zkratka SKOT označovala střední kolový obrněný transportér.
Vojenský historický ústav ve své podrobné historii OT-64 uvádí, že v polovině 60. let patřil mezi nejmodernější obrněné transportéry na světě. Jeho cesta do výzbroje přesto nebyla hladká. Jedna z prvních pancéřových koreb při zkouškách nevyhověla a sériová výroba se nakonec neobešla bez zapojení polského průmyslu.
Právě tento rozpor vystihuje OT-64 lépe než jednoduchá pověst výjimečného československého obrněnce. Nebyl výsledkem jediného geniálního rozhodnutí. Vznikl postupnými opravami, rozdělením výroby mezi desítky podniků a přijetím kompromisů, které se později projevily také ve službě.
Praga V3S jela sotva 60 km/h. Přesto v armádě sloužila déle než půl století Armáda chtěla moderní transportér, první korba však neuspěla
Základ pozdějšího SKOTu nevznikl nejprve ve výrobním závodě. V lednu 1956 dostala 22. tanková katedra Vojenské technické akademie v Brně úkol připravit ideový projekt vícenápravového středního kolového transportéru. Do vývojového plánu se dostal v roce 1958 a konečný projekt putoval ministerstvu národní obrany ke schválení poslední den téhož roku.
Vývoj pod označením A-105 převzaly Automobilové závody Klementa Gottwalda, navazující na značku Praga. Celkem vznikly čtyři prototypy. Stavba prvního, označeného SKOT-I, začala v roce 1959 a dokončena byla 30. května 1960.
Boční pohled dobře ukazuje dlouhý trup transportéru OT-64 a rozmístění jeho čtyř náprav.
O několik měsíců později přišla nepříjemná zpráva. Samostatná pancéřová korba při střeleckých zkouškách z pěchotních zbraní nesplnila stanovené technické požadavky. Konstruktéři proto změnili sklon pancéřových plátů a některé části zesílili. Opakované zkoušky v roce 1961 potvrdily, že přepracovaná korba zjištěné nedostatky odstranila.
Tato epizoda nebyla důkazem zbytečného projektu. Ukázala smysl prototypových zkoušek. Slabina se objevila dříve, než se stejné řešení začalo opakovat na stovkách sériových vozidel.
Československé součásti skládala dohromady továrna v Lublinu
Vyřešit konstrukci nestačilo. Československé podniky opakovaně upozorňovaly, že na kompletní výrobu tak náročného vozidla nemají volnou kapacitu. Polsko mezitím hledalo vlastní moderní kolový transportér a jednání obou zemí nakonec vedla k rozdělení výroby.
Československo dodávalo do Polska 223 položek od 57 podniků. Automobilové závody Letňany vyráběly nápravy, Praga převodovky a mezinápravové redukce, Tatra motory, strojírny v Dubnici spojovací hřídele a liberecký podnik ZVVZ filtroventilační zařízení. Finální montáž převzala továrna FSC v Lublinu.
Zapojení Pragy a Tatry nebylo náhodné. Obě značky už měly zkušenosti s vojenskými vozidly, mezi něž patřil také
terénní nákladní automobil Praga V3S. SKOT však posunul požadavky na koordinaci výroby o několik stupňů výš.
Československo-polská spolupráce umožnila rozběhnout velkou sérii, nebyla však bez ceny.
Vojenský historický ústav u velitelské verze OT-64/R2 uvádí, že ekonomické zhodnocení spolupráce z roku 1966 vyšlo pro Československo velmi nepříznivě. Technický úspěch a výhodnost průmyslové dohody tedy nebyly totéž. Osm kol a motor Tatra daly transportéru rychlost i dlouhý dosah
Základní OT-64 měl bojovou hmotnost 13 tun a poháněl jej vzduchem chlazený vznětový osmiválec Tatra T-928-14 o výkonu 132 kW, tedy 180 koní. Na silnici mohl dosáhnout rychlosti 94 km/h, na vodě 9 km/h a udávaný jízdní dosah činil 740 kilometrů.
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Čísla ukazovala, čemu konstruktéři dávali přednost. SKOT neměl nahrazovat tank. Měl rychle dopravit početný výsadek terénem a nabídnout mu ochranu pancéřové korby. Základní verze počítala s osádkou dvou lidí a prostorem pro osmnáct dalších.
U těžšího provedení OT-64A se střeleckou věží se přepravní kapacita snížila na osm osob. Základní OT-64 vážil 13 tun, zatímco OT-64A přibližně 13,5 tuny. Údaje obou variant proto nelze spojovat do jednoho univerzálního popisu.
Schopnost plavby zvyšovala univerzálnost vozidla, současně ale přidávala další konstrukční požadavky. Vodotěsná korba, pohyb ve vodě a velký prostor pro výsadek se musely vejít do vozidla, které mělo zůstat dostatečně rychlé také na silnici.
Výsledkem nebyl stroj nejlepší ve všech jednotlivých disciplínách. Jeho předností byla neobvykle široká kombinace rychlosti, přepravní kapacity, pohybu mimo zpevněné komunikace a překonávání vodních překážek.
Rok zavedení záleží na tom, co přesně počítáme
U OT-64 se objevují tři různé letopočty zavedení. Ne vždy jde o chybu. První tři vozy ověřovací série byly dokončeny na konci roku 1963. Československá lidová armáda převzala prvních 200 kusů v roce 1964. Za formální datum přijetí do její výzbroje však podrobná studie Vojenského historického ústavu považuje 3. květen 1965.
Přehled českého ministerstva obrany uvádí rok 1964, zatímco polské Muzeum Wojska Polskiego pracuje s rokem 1963. Jednotlivé zdroje tak zřejmě popisují rozdílné milníky: vznik ověřovací série, první dodávky nebo formální zavedení do výzbroje.
Zdravotnická verze OT-64 ZDRAV vystavená na veletrhu IDET 2023 v Brně.
Původní plán přitom počítal se zavedením už v roce 1962. Program nabral přibližně tříleté zpoždění a některé nedostatky se podle VHÚ nepodařilo odstranit ani během výroby. Ústav je spojuje s předčasně ukončeným vývojem a označuje je za „dětské nemoci“.
Nešlo však o jedinou vadu, která by celý projekt znehodnotila. Rodina SKOTů se postupně rozrostla. Vedle základního transportéru a ozbrojeného OT-64A vznikla opravárenská provedení i několik spojovacích a velitelských vozidel. Jeden podvozek tak dokázal plnit řadu úloh, což jeho služební život prodlužovalo.
Čtyři a půl tisíce kusů ukazuje úspěch i rozsah kompromisu
Polské Muzeum Wojska Polskiego uvádí, že výroba skončila 22. července 1971. Celkem vzniklo 4 500 vozidel, z toho 2 500 pro polskou a 2 000 pro československou armádu. Vojenský historický ústav zároveň uvádí, že SKOT postupně převzalo patnáct států.
Nástup pásových bojových vozidel pěchoty BMP-1 změnil požadavky armád a část transportérů zamířila na export. OT-64 ale nezmizel okamžitě. Specializované verze zůstávaly použitelné i poté, co základní přepravní roli začaly přebírat novější stroje.
České OT-64 se v 90. letech objevily také v zahraničních misích na území bývalé Jugoslávie.
Dochovaný snímek ze sbírky Vojenského historického ústavu zachycuje jeden z transportérů při operaci IFOR v roce 1996. Poslední kusy byly z výzbroje Armády České republiky vyřazeny na začátku 21. století.
SKOT tedy nebyl dokonalý a jeho společná výroba nebyla pro Československo jednoznačně výhodným obchodem. Přesto dokázal něco, co se mnoha ambiciózním projektům nepodaří. Přežil potíže prototypů, vstoupil do tisícových sérií a v různých podobách sloužil několik desetiletí.
Nejzajímavější na OT-64 není tvrzení, že neměl konkurenci. Je jím způsob, jakým konstruktéři spojili domácí automobilovou školu s polskou výrobní kapacitou a vytvořili transportér, který byl současně pokrokový i nedotažený. Právě v tomto napětí se jeho význam ukazuje nejlépe.
Zdroje fotografií Skarżysko_SKOT_01: Zala/Wikimedia CC BY-SA 4.0 SKOT_BOK_Nieborow: Polimerek/Wikimedia CC BY-SA 3.0 OT-64_ZDRAV: CyberArmySK/Wikimedia CC BY-SA 4.0