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Osvojte si jednoduché návyky, které posílí vaši imunitu

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Posílení obranyschopnosti je velmi žádoucí, pokud chcete předcházet řadě onemocnění. Silný imunitní systém si však vybudujete jen v případě, že se budete svému zdraví cíleně věnovat a začnete žít zdravějším životním stylem. Existuje několik efektivních rad, které dopomohou k tomu, že vaše imunita bude silnější než kdy dřív. Čím se tedy řídit?
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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