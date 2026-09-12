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Mnoho žen stále věří mýtům, které ve společnosti kolují ohledně potratů

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Dennívýzva
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Potraty jsou i v dnešní době pořád tématem, které se neprobírá na veřejnosti. Spousta lidí má problém s intimností tohoto problému. Může tak vzniknout situace, kdy ženy věří v mýty, které nejsou vůbec podloženy nějakými skutečnými zkušenostmi nebo studiemi.
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Zdroj: Fotografie: iStock
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