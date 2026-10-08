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Osmnáctiletá dívka zastřelila matku na Olomoucku

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Dennívýzva
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Olomoucká krajská prokuratura podala obžalobu na osmnáctiletou dívku a jejího třicetiletého přítele v souvislosti s tragédií, která se odehrála loni 21. prosince v obci…
zlocin-vrazda-strelba-zbran-pistole

zlocin-vrazda-strelba-zbran-pistole

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:26

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